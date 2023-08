Dez anos após pedido do Papa, Associação prepara terceiro Barco Hospital

Encontro entre Franciscos completa dez anos: após pedido do Papa para que o frei atuasse na Amazônia, Associação inaugurou dois barcos-hospitais e o terceiro está em fase final de preparação.

A Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, de Jaci, comemora os 10 anos do encontro entre o Papa Francisco e o Frade Nélio Joel Angeli Belotti, o frei Francisco. Esta reunião dos religiosos, em meio à Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, resultou na construção de dois barcos-hospitais para atender a população ribeirinha da região Amazônica. O terceiro navio deve entrar em funcionamento no final deste ano.

No encontro entre os dois Franciscos, o sumo pontífice perguntou se o frei tinha algum trabalho na região da floresta Amazônica. Com a resposta negativa, ele pediu que fosse assumida pelo frei a missão de levar saúde às populações ribeirinhas.

Papa Francisco, Dom Bernardo e Frei Francisco

O primeiro navio, chamado de Barco Hospital Papa Francisco foi inaugurado em 17 de agosto de 2019. Com 32 metros de extensão, 20 tripulantes fixos e mais 10 voluntários que se revezam em expedições que duram entre 7 e 10 dias, ele atendeu mais de mil comunidades ribeirinhas.

Frei Francisco já teve oportunidade de dar para o papa um balanço parcial do trabalho, durante visita ao Vaticano. Segundo o religioso da região, o Papa argentino teria gostado do resultado. “Ele ficou imensamente satisfeito com a efetivação de tudo. Foi uma emoção muito grande para ele saber que sua visita teve essa repercussão. Pediu muitos detalhes, inclusive de funcionamento e como era o percurso pelo rio Amazonas”, diz o frei.

O segundo navio, chamado de Barco Hospital Papa São João Paulo 2º iniciou seus atendimentos em outubro de 2020, o que foi importante para levar assistência médica às populações ribeirinhas durante a pandemia do coronavírus, inclusive com ajuda na transferência de pacientes mais graves para hospitais.

O terceiro barco-hospital, a ser batizado de Papa João 23 (cujo período de papado foi de 1958 e 1963), tem previsão de entrar em funcionamento em novembro deste ano. Diferentemente dos dois primeiros navios, que atendem a população ribeirinha do estado do Pará, o terceiro será destinado às comunidades pobres no estado do Amazonas.

“O Papa nos pede uma igreja no meio do povo. Temos de ser uma igreja que vai de encontro às pessoas mais necessitados. Ele quer um mundo mais humanizado. Além disso, ele quer a preservação da Amazônia, conforme manifestou em sua mensagem no domingo, 23”, diz o líder dos franciscanos de Jaci.

Fonte: Diário Região