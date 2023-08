Grupo de Pesquisa Sociedades e Ambientes das Amazônias desenvolve atividade em Mrapani

Entre os dias 26 e 28 de julho de 2023, o Grupo de Pesquisa Sociedades e Ambientes das Amazônias (GPSA-Amazônias), liderado pelo obidense Prof. Otávio do Canto, esteve em Marapanim para cumprir duas importantes atividades.

A primeira delas foi participar do Julho Verde, sob convite da Associação de Usuários da Reserva Extrativista Marinha Mestre Lucindo (AUREMLUC). O evento teve como foco o debate sobre a conservação dos manguezais, e como aliar esse princípio ao extrativismo, atividade basilar partilhada por grande parte dos municípios do litoral paraense. O evento foi mediado por Daniel Oeiras, popularmente conhecido como Daniel Cerpa, atual presidente da AUREMLUC.

Oeiras destacou o apoio das universidades, sobretudo a Universidade Federal do Pará (UFPA), com o desenvolvimento de pesquisas na região. Dentre as pautas da programação, estava a exibição do documentário “Luiz Gutemberg: Uma História de Luta na RESEX Mestre Lucindo”.

Grupo de pesquisa GPSA-Amazônias

Canto, principal idealizador da obra, foi chamado à frente para comentar o vídeo. Na oportunidade, o pesquisador relembrou as contribuições de Gutemberg para a criação da RESEX, bem como todo seu empenho em auxiliar e participar de atividades na região. O documentário foi exibido e aplaudido pelos outros presentes, que agradeceram aos responsáveis pela obra.

A segunda atividade desenvolvida pelos pesquisadores foi a entrega do Mapa atualizado da Cartografia Participativa da ilha de Cajutuba, pertencente ao município de Marapanim e integra a RESEX Marinha Mestre Lucindo. Para isso, a equipe se dirigiu à comunidade de Itauaçu, e reuniu moradores locais para realizar a entrega do documento. Durante o diálogo, o Prof. Daniel Sombra explicou ao público que essa é uma atividade que vem sendo desenvolvida na comunidade desde 2019.

Em 2020 o mapa final foi entregue e agora passou por atualização, após uma nova oficina que ocorreu em abril de 2023. Sombra ressaltou a importância desse mapa como empoderamento socioterritorial, e entregou uma via impressa dele ao Professor Max, que leciona na escola da comunidade. Estiveram presentes nesse ato os professores Otávio do Canto e Daniel Sombra, as discentes Márcia Santos e Waldilene Garcia (PPGEDAM) e Evelyn Souza (PROFIMA), e, representando a AUREMLUC, o presidente (Daniel "Cerpa") e o vice-presidente (Francisco "Xavoca").

Mapa atualizado da Cartografia Participativa da ilha de Cajutuba

Todas as atividades realizadas estão relacionadas ao Projeto "Desenvolvimento de Indicadores de riscos socioeconômicos e ambientais decorrentes dos impactos das mudanças climáticas, na zona costeira do estado do Pará", financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Com informações do Prof. Otávio Canto

