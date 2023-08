Círio Simbólico de Canoas foi realizado em Oriximiná em homenagem a Santo Antônio

Na tarde do último sábado, 29 de julho, aconteceu mais uma edição do Círio Simbólico de Canoas. Como é a tradição, a imagem do glorioso Santo Antônio é conduzida à uma residência no Bairro São José Operário até a rampa da Barreirinha, e este ano a casa escolhida a recepcionar foi do Casal Mariane e Valdinei Evangelista.

Os devotos saíram em suas canoas em translado pelo rio, fazendo uma releitura dos primeiros círios, de como tudo começou até se tornar o grande Círio Fluvial Noturno de Santo Antônio.

A chegada do translado da imagem aconteceu na rampa da Souza Real, que saiu em procissão até a igreja Matriz, onde foi realizado a Santa Missa, que teve o retorno das imagens que estavam na peregrinação e a benção de Santo Antônio.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6197-cirio-simbolico-de-canoas-foi-realizado-em-oriximina-em-homenagem-a-santo-antonio#sigProIdfe0c651564 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Paróquia de Santo Antônio de Pádua - Oriximiná