IGEPREV implanta certidão de tempo de contribuição eletrônica

Com auxílio da tecnologia da informação, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) avança na desburocratização dos serviços oferecidos a aposentados e pensionistas do Estado. A novidade mais recente - implantada pelo órgão - é a certidão de tempo de contribuição (CTC) digital.

Nesse formato, o IGEPREV reduziu de dois anos para apenas três dias o processo de análise e liberação do documento, resguardando a segurança no trâmite de confirmação de informações, que permanece criterioso, porém mais ágil e eficiente. A modalidade ainda traz economia de recursos com a diminuição do uso de papel.

“A implantação desse novo serviço, além da economia de tempo e dinheiro, proporciona aos segurados dispor de sua própria CTC em apenas 72 horas. Assim, cumprimos mais uma etapa de modernização administrativa e tecnológica do IGEPREV, visando tornar o órgão uma excelência no atendimento previdenciário entre os RPPS”, explica o presidente do Instituto, Giussepp Mendes.

A CTC é obrigatória para que ex-servidores comprovem o tempo de vínculo com o IGEPREV no momento de requerer aposentadoria ou pensão, junto a outros regimes previdenciários. A certidão também é um dos procedimentos necessários para compensação financeira entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) e o INSS.

O documento digital tem ainda outras vantagens. Possibilita ao presidente do IGEPREV homologar o documento com assinatura eletrônica e reconhecimento via QR Code. Até o final de julho, o Instituto também irá disponibilizar a impressão do documento à distância.

Atualmente, o IGEPREV possui um estoque de 1.200 certidões de tempo de contribuição pendentes de entrega. Os interessados já foram convocados, via Correios, mas ainda estão sendo aguardados.

Fonte: Agência Pará