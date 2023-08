ÓBIDOS: Alunos da rede municipal de ensino voltam às aulas

Nesta quarta e quinta-feira, dia 2 e 3 de agosto, os alunos da rede municipal de ensino de Óbidos encerraram as férias e retornaram às escolas para dar continuidade ao ano letivo de 2023. Em um clima de animação e entusiasmo, professores e equipe pedagógica prepararam uma calorosa recepção para os discentes, marcando o início de mais uma etapa de estudos.

Nas escolas São Francisco e Bom Pastor, as imagens registradas mostram os alunos retornando às salas de aula, prontos para enfrentar novos desafios acadêmicos. A equipe pedagógica e a Direção dessas instituições educacionais demonstraram todo o apoio e carinho para acolher os estudantes de volta ao ambiente escolar.

A Rede Municipal de Ensino da área urbana de Óbidos conta com um total de 14 escolas, onde mais de 6 mil alunos retomaram suas atividades. As autoridades educacionais e o corpo docente da rede municipal de ensino de Óbidos se mostram otimistas com a retomada das atividades presenciais e reforçam o compromisso em oferecer um ensino de qualidade, buscando a melhoria constante da educação no município.

Com o trabalho conjunto de toda a comunidade escolar, espera-se que o ano letivo prossiga de forma exitosa, proporcionando aos alunos um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento integral, preparando-os para os desafios futuros.

