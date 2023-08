Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia é lançado em Santarém

Nesta quarta-feira, 2 de agosto, Santarém foi o palco do importante evento intitulado "ONU e Amazônia: parceria para o Desenvolvimento Sustentável", realizado no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. O encontro marcou o lançamento nacional do Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, uma iniciativa conjunta entre o Sistema das Nações Unidas, o governo federal e os governos estaduais da região, através do Consórcio Interestadual da Amazônia Legal Brasileira, presidido pelo governador Helder Barbalho.

Na mesa de autoridades, estiveram presentes o prefeito Nélio Aguiar, juntamente com Helder Barbalho, a vice-governadora Hana Ghassan, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, os governadores Wilson Lima (Amazonas), Clécio Luís (Amapá) e Antonio Denarium (Roraima), o deputado federal Henderson Pinto e a vice-diretora geral da ONU, Amina Mohammed.

Abertura do Evento Fundo Brasil-ONU

Durante as discussões, a floresta amazônica e suas comunidades foram os protagonistas. Amina Mohammed enfatizou a necessidade de proporcionar uma vida digna a essas populações, destacando que os desafios enfrentados por elas não são resultados de suas próprias ações, mas sim das ações globais em nome do desenvolvimento. Ela ressaltou a importância de corrigir essa injustiça.

O governador Helder Barbalho considerou o momento como preparatório para a convocação global em prol da Amazônia, visando debater os desafios ambientais e conhecer as realidades sociais da região. Ele enfatizou a busca por um modelo de desenvolvimento sustentável que seja inclusivo, promovendo a melhoria da qualidade de vida das comunidades amazônicas.

O prefeito Nélio Aguiar expressou sua honra e gratidão por Santarém sediar esse evento de importância crucial para o futuro da Amazônia e do planeta como um todo. Ele ressaltou que, além de ser um tesouro de biodiversidade, a Amazônia é o lar de milhões de habitantes e inúmeras cidades vibrantes. Nélio destacou a responsabilidade da sociedade e dos líderes em buscar um caminho de desenvolvimento que proteja tanto a floresta quanto seus habitantes.

O evento contou com a presença de autoridades do governo federal, governos estaduais da Amazônia, representantes diplomáticos, organizações internacionais, sociedade civil e setor privado.

Fundo Brasil-ONU

O Fundo Brasil-ONU para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, resultado da parceria entre a ONU e o Consórcio da Amazônia Legal, busca financiar propostas para promover o desenvolvimento humano e econômico da região em harmonia com os ecossistemas naturais. Com lançamento previsto para este ano, o fundo visa beneficiar os grupos mais vulneráveis da região, garantindo alternativas econômicas sustentáveis, proteção do meio ambiente e da segurança física, sanitária, energética, climática e alimentar das comunidades amazônicas.

www.obidos.net.br - Com informações Comunicação/PMS