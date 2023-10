SANTARÉM: O XIX Festival Gastronômico do Charutinho será realizado em novembro

O XIX Festival Gastronômico do Charutinho será realizado no período de 10 a 12 de novembro, na Comunidade de Ponta de Pedras, localizada a cerca de 36 quilômetros de distância do centro do município de Santarém.

O evento é uma realização da Associação de Moradores Nossa Senhora das Graças, comunidade de Ponta de Pedras Eixo Forte (AMNSG), em parceria com a Prefeitura, através das Secretarias de Turismo (Semtur), Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Cultura (Cultura), Agricultura e Pesca (Semap), Urbanização e Serviços Públicos (Semurb), Meio Ambiente (Semma) e Saúde (Semsa). A abertura oficial é no sábado, dia 11 de novembro, às 10h30.

O festival une turismo e gastronomia, com a potencialidade para o turismo de praia e sol. Por ter um potencial turístico de base comunitária de grande relevância, Ponta de Pedras desponta com um dos mais belos cenários amazônicos e é detentora de riquezas culturais e naturais.

O festival tem como objetivo valorizar o potencial gastronômico e turístico da comunidade Ponta de Pedras, fortalecendo e resgatando a cultura local, além de promover a socialização e integração dos comunitários e visitantes.

