As comemorações do 326º aniversário de Óbidos encerram com Casamento Comunitário

As comemorações do 326º aniversário de Óbidos foram encerradas de forma memorável no domingo, 29 de outubro, com a realização de 150 casamentos de forma comunitária. Essas cerimônias especiais aconteceram no Distrito do Flexal no dia 27 de outubro e na Praça da Cultura, o local do "Casamento do Ano", celebrado no dia 29 de outubro.

O mês de outubro foi repleto de eventos festivos, comemorativos e ações sociais em Óbidos, organizados pela Prefeitura e suas secretarias municipais, para celebrar a rica história do município obidense. A programação incluiu shows, festivais, inaugurações de infraestrutura, atividades esportivas e de saúde, bem como inúmeras ações sociais voltadas para a comunidade local, encerrando com o Casamento Comunitário.

A primeira-dama de Óbidos, Alice Silva, que foi madrinha dos casais, expressou sua alegria pelo sucesso das comemorações: "Foram momentos de muita felicidade para nós durante este mês, e poder finalizar todo esse trabalho com um momento lindo, onde os casais selam seus votos matrimoniais perante Deus e a sociedade, nos dá a certeza de que estamos fazendo o certo. Isso traz esperança e nos motiva a continuar trabalhando. Parabéns a todos nós obidenses!".

Durante as comemorações do aniversário de Óbidos, destacaram-se várias atividades da programação, incluindo no dia 02 de outubro, o show nacional do cantor cearense Tarcísio do Acordeon, inaugurações de importantes obras como as PA's 437 e 254, a pavimentação da Avenida Nelson Souza, o Sistema de Abastecimento de Água e a inauguração da Escola Municipal Hugo Antônio Ferrari, no bairro Perpétuo Socorro. Além disso, houve a entrega de benefícios para 208 famílias do Programa Habitacional Sua Casa.

Um dos momentos marcantes das comemorações foi o anúncio do governador, que assinou as ordens de serviço para a construção da Usina da Paz Óbidos e das obras da 29ª Companhia Independente de Polícia Militar, além da construção da nova Base Candiru.

O prefeito de Óbidos, Jaime Silva, expressou sua satisfação em relação aos eventos da programação comemorativa: "Para nós, como governo, temos o sentimento de dever cumprido. A população nos habilitou para estarmos aqui e, com nossa experiência e relações políticas, não só com o governador, mas com a classe política do Pará, conseguimos trabalhar em prol de nossa cidade. Os frutos são esses, quando tudo converge para um lado só, somos capazes de produzir muita coisa positiva. Estou feliz junto com a população, pois temos muito a comemorar em nosso município".

Galeria de fotos dos casamentos comunitários...



www.obidos.net.br – Com informações e fotos Ascom/Pmo