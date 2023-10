Ministro anuncia situação de calamidade em 12 municípios do oeste do Pará, incluindo Óbidos

Na região Oeste do Pará, 12 municípios afetados pela seca tiveram o reconhecimento de situação de calamidade pública reconhecido pelo Ministério das Cidades.

Na região Oeste do Pará, 12 municípios tiveram o reconhecimento de situação de calamidade pública, segundo anunciou, no final de semana, o ministro das Cidades, Jader Filho: Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Terra Santa, Prainha, Aveiro, Oriximiná, Belterra, Curuá, Óbidos, Rurópolis, Juruti e Santarém.

Em anúncio feito nas redes sociais, o ministro destacou que tem trabalhado para esse reconhecimento desde a semana passada, quando solicitou ajuda para a população junto ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao ministro da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Waldez Goes.

Jader Filho tem mantido contato permanente com o deputado federal Henderson Pinto (MDB), com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar e com os demais prefeitos da região para viabilizar assistência para as famílias e contribuir para que esses municípios cumpram rapidamente com as etapas para obter o reconhecimento federal.

Na semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) informou que o transporte de cargas já enfrenta problemas na região. A Confederação Nacional do Transporte confirma que os rios da Amazônia enfrentam uma seca atípica que provoca redução histórica do nível das águas. “Isso afeta diretamente o transporte de cargas pela região e, se a situação não mudar, há risco de a navegação ser paralisada, o que prejudicará o abastecimento de produtos em cidades do Norte do Brasil”.

FONTE: Diário do Pará