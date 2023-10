Concurso de arte para educação básica destaca geodiversidade de Óbidos

São cinco categorias: desenho, poesia, redação, fotografia e vídeo. Inscrições terminam dia 1º de novembro.

Estimular a conservação ambiental do município de Óbidos, por meio da produção artística de estudantes da educação básica. Esse é o objetivo principal do concurso “Geodiversidade de Óbidos”, atividade de extensão promovida pelo curso de Geologia da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) em parceria com a Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente. Gratuitas, as inscrições ocorrem até 1º de novembro de 2023.

Iniciativa do projeto de extensão “Geodiversidade Amazônica em Arte”, o concurso tem como tema geral a geodiversidade, que pode ser definida como uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que dão suporte a vida na terra. São cinco categorias: desenho, poesia, redação, fotografia e vídeo.

Podem participar do concurso estudantes regularmente matriculados em escolas do ensino fundamental, médio e técnico das redes pública e privada de Óbidos. Cada estudante poderá se inscrever em até duas categorias.

Serão premiados os três trabalhos mais bem avaliados de cada categoria pela Comissão Julgadora. Os estudantes vencedores receberão certificado e uma premiação simbólica no dia 10 de novembro, durante evento aberto ao público a ser realizado na Casa de Cultura de Óbidos.

As inscrições serão aceitas até o dia 1º de novembro na Secretaria de Meio Ambiente de Óbidos, situada na Avenida Dom Floriano, nº 362, Centro, Óbidos (PA), das 8 às 13 horas, mediante a entrega dos seguintes documentos:

Original do trabalho artístico, em envelope: Desenho, Redação e Poesia;

Cópia do comprovante de envio ("print" ou PDF do e-mail enviado): Fotografia e Vídeo;

Ficha de inscrição do aluno devidamente preenchida e assinada (Anexo I). Para menores de 18 anos a ficha deverá ser assinada pelo responsável ou pela escola;

Documento (ofício) ou identificação da escola encaminhando a inscrição e o trabalho.

Mais informações pelo e-mail:

