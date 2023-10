Governo Federal reconhece Situação de Emergência em Óbidos devido à Seca de 2023

Óbidos, 31 de outubro de 2023 - O município de Óbidos enfrenta uma crise de magnitude histórica devido à estiagem que assola a região em 2023. A Prefeitura de Óbidos decretou, no dia 11 de outubro de 2023, o estado de Situação de Emergência nas áreas afetadas pela seca, e essa medida foi prontamente reconhecida pelo Governo Federal através da Portaria Nº 3.325, publicada no Diário Oficial da União em 25 de outubro de 2023.

Com base em levantamentos e registros, estima-se que aproximadamente 8.970 pessoas em 39 comunidades do município estejam sendo impactadas por essa seca severa. A falta de água potável e alimentos básicos tornou a situação ainda mais crítica.

O reconhecimento da Situação de Emergência pelo Governo Federal permitirá ao município de Óbidos ampliar seus esforços no atendimento à população afetada, com recursos federais disponíveis para reduzir os impactos sociais e de saúde. Entre as ações previstas estão a aquisição de cestas básicas e água potável, bem como o fornecimento de combustível para abastecer as embarcações que realizarão as entregas.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jamerson Amaral, explicou: "Com o reconhecimento por parte do governo federal, o município receberá ajuda humanitária, incluindo recursos para adquirir cestas de alimentos, água potável e combustível para garantir a entrega desses recursos essenciais. Nosso pedido foi homologado, e agora aguardamos a liberação dos recursos."

Além do reconhecimento do Governo Federal, o decreto de Situação de Emergência do município também foi homologado pelo governo do estado, que já enviou a primeira remessa de cestas básicas à Defesa Civil. Mais ajuda está a caminho, como destacou Amaral: "O estado está na eminência de nos ajudar com uma remessa de cestas básicas e galões de água de 5 litros. Recebemos apenas 300 cestas básicas e estamos aguardando o restante."

O prefeito Jaime Silva expressou sua gratidão pelo apoio dos governos estadual e federal diante das dificuldades que a população de Óbidos enfrenta: "Pelas circunstâncias que o nosso povo e o nosso município atravessam, neste momento, poder contar com o auxílio das esferas superiores nos encoraja ainda mais no atendimento do clamor da nossa gente que sofre com essa estiagem. Agradecemos de antemão a sensibilidade com essa situação. Trabalharemos juntos com todos os esforços para o mais breve possível mitigar os efeitos dessa seca rigorosa."

Além disso, a situação do nível do Rio Amazonas na região de Óbidos é um dos agravantes da crise. De acordo com dados da Defesa Civil Municipal, o rio atingiu seu nível mais baixo dos últimos 13 anos, chegando a uma marca negativa de -84cm na segunda quinzena de outubro. Nesta terça-feira, 31, conforme Boletim Diário da Defesa Civil, o nível do Rio Amazonas elevou-se para -50cm.

A população enfrenta desafios sem precedentes, mas o reconhecimento da Situação de Emergência e o apoio dos governos estadual e federal trazem esperança de alívio para a comunidade de Óbidos.

