Em Óbidos, a Caravana da Agricultura Familiar discute Políticas Públicas com a categoria

Nesta terça-feira, dia 31, Óbidos sediou a Caravana da Agricultura Familiar, um evento de extrema importância que teve como objetivo central apresentar as Políticas Públicas voltadas para o desenvolvimento da Agricultura Familiar. Participaram do evento gestores públicos, agricultores familiares do município e diversos representantes do setor.

Durante a Caravana, foram abordadas as Políticas Públicas direcionadas aos produtores da Agricultura Familiar, bem como a necessidade de dar maior visibilidade às ações de desenvolvimento dessa área na região. Através de discussões, reuniões, assembleias e diálogos com líderes e representantes dos agricultores, pode-se identificar desafios e apresentar soluções para facilitar o acesso às Políticas Públicas.

O evento contou com a participação do Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, o Superintendente do INCRA, José Maria de Souza Melo, o Superintendente Regional do Banco da Amazônia, Francimar Maciel, o Supervisor Regional da EMATER-Pará, Guilherme Saldanha, representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR), bem como representantes da Colônia de Pescadores.

José Maria Melo, Superintendente do INCRA, destacou a importância da reunião e da regularização fundiária: "O nosso objetivo era conversar com a Prefeitura, Câmara, sindicatos, associações e cooperativas. Então, aqui tem representantes de todos os movimentos, então pra nós, isso é importante inicialmente, porque depois da agenda da caravana, que tá todo mundo junto, o Incra vai fazer a sua agenda em cada município e também vai cuidar especificamente da regularização fundiária e dos assentamentos."

O prefeito Jaime Silva anunciou a criação da Secretaria Fundiária para lidar com questões de regularização fundiária. Ele afirmou: "Da nossa parte, vamos criar a Secretaria Fundiária, para resolver essa questão fundiária que é um problema seríssimo e creio que daqui para frente as coisas vão andar rápido. Se Deus quiser vamos resolver os problemas ou pelo menos parte deles serão resolvidos, para que as pessoas que moram no meio Rural tenham todas as condições de receber financiamento, escoamento e principalmente a venda de seus produtos através da merenda escolar."

O evento foi realizado na Colônia dos Pescadores de Óbidos – Z-19 e foi promovido pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), em parceria com o INCRA, Banco da Amazônia, SEMA Estadual e EMATER.

O Secretário da SEMAB, Roberto Romero, ressaltou a importância da iniciativa: "Este evento da Caravana da Agricultura Familiar foi uma das primeiras sementes para esta categoria, que ao longo do tempo se manteve à margem dessas políticas. Esse evento vai ser frutífero para os próximos encontros voltados para esse segmento produtivo."

A Caravana da Agricultura Familiar em Óbidos foi um marco significativo no fortalecimento desse setor crucial da economia local, oferecendo perspectivas promissoras para o desenvolvimento sustentável da Agricultura Familiar na região.

