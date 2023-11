Professores recomendam revisão e descanso na reta final para o Enem 2023

No próximo domingo, dia 12, estudantes de todo Brasil enfrentarão as provas de matemática e ciências da natureza do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Com um total de 90 questões objetivas a serem resolvidas em 5 horas, a preparação nesses últimos dias pode fazer toda a diferença no desempenho dos participantes.

Diego Andrades, professor de matemática, destaca a importância de uma revisão focada nos conteúdos mais frequentes nas provas. "Tentar estudar todo o conteúdo da prova em uma semana é uma péssima ideia, mas reforçar conceitos e fórmulas sobre os assuntos mais comuns vai trazer mais tranquilidade e melhores chances de obter uma boa pontuação", aconselha.

Caroline Azevedo, professora de química, enfatiza três pontos cruciais para a preparação. Primeiramente, ela sugere a revisão dos conteúdos mais recorrentes de anos anteriores, utilizando as questões de outras edições do Enem disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Além disso, Azevedo destaca a importância de chegar na prova com uma estratégia definida e avaliar o desempenho do primeiro dia para melhorar o controle do tempo.

Ambos os professores concordam que a organização é chave para um bom desempenho. Andrades recomenda que os estudantes priorizem questões de rápida compreensão no início da prova para reduzir a ansiedade, enquanto Azevedo aconselha a pular as questões mais difíceis na primeira hora, fazendo anotações para retornar posteriormente.

Para aqueles que não se saíram tão bem no primeiro dia do Enem, a mensagem é clara: não desista. Márcio Costa, professor de matemática da Central do Enem, do governo do Amapá, incentiva os alunos a fazerem a prova, destacando que o simples fato de participar já coloca o estudante em vantagem. Ele também recomenda um dia de descanso no sábado anterior ao exame para aliviar a ansiedade.

Caroline Azevedo reforça a ideia de não desistir e destaca que as notas do Enem são independentes em cada área de conhecimento. Portanto, um desempenho menos favorável no primeiro dia não impede que o aluno se destaque no segundo. "Um bom desempenho no segundo dia pode perfeitamente compensar um baixo número de acertos no primeiro domingo," afirma Azevedo.

As notas do Enem são uma porta de entrada para diversas oportunidades educacionais, desde concorrer a vagas em universidades públicas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até obter bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, o exame pode ser utilizado para acessar o ensino superior em instituições estrangeiras.

