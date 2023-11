SANTARÉM: Semma divulga Portaria para monitoramento e enfrentamento de queimadas

Documento traz normas, direitos e deveres do órgão ambiental e da população para o período de forte estiagem enfrentado no município e na região.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), divulgou na terça-feira (7) uma Portaria que trata sobre as medidas de monitoramento e enfrentamento das queimadas no município.

O documento considera a Instrução Normativa nº. 08, de 28 de outubro de 2015, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – Semas/PA, a Portaria nº 395 de 03 de março de 2023 publicada pelo Ministério do Meio Ambiente e os Decretos de nº.: 847/ 2023 – GAP/PMS de 05 de outubro de 2023 e o de nº.: 856/2023 – GAP/PMS, de 11 de outubro de 2023, que declararam situação de emergência nas áreas do município de Santarém, afetadas pela forte estiagem.

De acordo com o serviço de monitoramento realizado pelos órgãos competentes, nos últimos 30 dias, os focos de queimadas aumentaram substancialmente, principalmente na zona rural do município de Santarém. Por isso, o documento lançado tem a finalidade de minimizar os efeitos da estiagem prolongada, das altas temperaturas, das ondas de calor, da umidade relativa do ar baixa e dos intensos ventos, que favorecem as ocorrências de incêndios florestais, diminuindo os danos ambientais, materiais e humanos e os seus prejuízos econômicos e sociais.

O documento define:

Fica proibido o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas urbanas e rurais, no período compreendido entre 07 de novembro de 2023 a 07 de janeiro de 2024. A proibição de utilização de fogo como instrumento para a realização das atividades rurais – como limpeza e/ou supressão vegetal. Prioridade aos processos de licenciamento ou de autorização para as atividades potencialmente utilizadoras de fogo como instrumento de limpeza de área. Prioridade às denúncias de focos de incêndios e/ou queimadas.

A Portaria entrou em vigor desde sua publicação e o não cumprimento das medidas implicará em notificações, multas e até mesmo prisões e apreensões.

Fonte: Comunicação/PMS