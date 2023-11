Confira a programação da IV Semana do Bebê em Óbidos

A programação acontecerá simultaneamente com a 2ª Semana do Bebê Quilombola e com a mesma temática.

Com o tema: Direito, Dignidade e Desafios na Primeira Infância, a IV Semana do Bebê e a II Semana do Bebê Quilombola acontecerão no período de 13 a 18 de novembro no município de Óbidos.

Nesta segunda-feira (13), a Prefeitura de Óbidos, por meio das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Comissão Pro Selo Unicef – Edição 2021-2024, realizou o lançamento da programação que será desenvolvida nas zonas urbana e rural.

“Nós estamos começando a semana para trabalhar um momento de reflexão de direitos, de falar da dignidade da primeira infância, porque investir na primeira infância é investir no futuro da nossa cidade e do nosso país. Durante essa semana estaremos trabalhando nas Unidades Básicas de Saúde, nos serviços de convivência, através dos núcleos. Faremos essa mobilização na cidade e no interior, falando dessa fase tão importante de desenvolvimento da capacidade humana”, pontuou Aldanete Farias, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

Secretários Municipais durante o lançamento da programação

A IV Semana do Bebê contará com atividades que serão desenvolvidas por meios dos Cras I e II e Unidades Básicas de Saúde, já nas comunidades rurais, as ações se farão por meio das unidades de saúde. Com relação à II Semana no Bebê quilombola, será trabalhada com a mesma temática nos territórios quilombolas existentes no município.

“Trabalharemos a mesma temática, tanto no âmbito municipal, quanto no âmbito da Semana do Bebê Quilombola. Por inciativa do Selo Unicef a gente precisa realizar esses eventos, no sentido de mobilizar pessoas e organizações, para que por meio das ações intersetoriais fortalecidas, possamos alcançar nosso objetivo que é garantir, implementar e efetivar os direitos aqui em nosso município, e desta forma conseguir a certificação do Selo Unicef 2021-2024”, completou Ítalo Souza, Articulador Municipal do Selo Unicef – Edição 2021-2024.

Semana do Bebê

A Semana do Bebê é uma das principais estratégias de mobilização social pela primeira infância mais bem-sucedidas do Brasil. Seu principal objetivo é assegurar a atenção adequada a crianças de até 6 anos de idade, tornando o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento infantil uma prioridade na agenda dos municípios brasileiros. Desde 2013, a Semana do Bebê também faz parte das ações estratégicas de participação social e primeira infância do Selo UNICEF, outra iniciativa do UNICEF para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no Semiárido e na Amazônia Legal Brasileira.

PROGRAMAÇÃO

Dias 13, 14 e 16

Atividades voltadas para a primeira infância no SUAS, meio urbano.

CRAS I e II / Programa Criança Feliz – PCF, visitas domiciliares em famílias de gestantes e crianças de 0 a 3 anos de idade e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada-BPC estimulando a cognição, coordenação motora (fina e grossa), linguagem e socioemocionais através de atividades.

Dias 13, 14 e 16

Atividades voltadas para a primeira infância no SUS, meios (urbano e rural) com ênfase à 2ª Semana do Bebê Quilombola do município de Óbidos.

Unidades Básicas de Saúde-UBS - visitas domiciliares com orientações sobre a importância do teste do pezinho, o autocuidado ao lactante, orientações sobre a importância da vacinação e Busca ativa vacinal.

Dia 15/11/2023

Atividades voltadas para a primeira infância no SUS no meio rural.

Roda de conversa e descontração com gestantes nas UBS`s do meio rural (UBS Manoel Riso/Comunidade Matá).

Dia 17/11/2023

Atividades voltadas para a primeira infância no SUS, SUAS e no Sistema Nacional de Educação-SNE (meio urbano).

Sociabilização e Roda de conversa de forma intersetorial entre as políticas de Saúde, Educação, Assistência Social e demais políticas, às 8h da manhã em todas as UBS`s.

Dia 18/11/2-23

Culminância da Semana do Bebê e Semana do Bebê Quilombola.

Participação no encontro “Consciência Negra” na Comunidade Muratubinha;

Participação no debate (oficinas) sobre temáticas de saúde e educação durante o encontro.

Por Marcus Cantuário

Fonte: Comunicação/PMO