Oficina de Teatro Cultural em Óbidos revela novos talentos

No último final de semana, a Casa da Cultura de Óbidos foi palco da I Oficina de Teatro Cultural, uma iniciativa do Grupo Teatral Getsêmani e do Liceu de Artes Reis. Ministrada por Geandre Reis, renomado artista com mais de 10 anos de experiência no teatro sacro em Óbidos, a oficina teve como objetivo explorar e descobrir novos talentos na arte cênica.

O público-alvo abrangeu crianças, jovens e adultos com idade superior a 10 anos, visando proporcionar uma experiência enriquecedora e educativa a todos os participantes. Geandre Reis expressou sua alegria em repassar conhecimento e compartilhar suas experiências nos espetáculos voltados às artes cênicas.

"A minha felicidade está em repassar conhecimento e minhas experiências em espetáculos voltados para as artes cênicas. Com mais de 10 anos no teatro sacro em Óbidos, decidi realizar esta oficina para transmitir técnicas desde o iniciante até um nível mais avançado de encenação teatral", comentou Reis.

A Oficina de Teatro contou com o apoio da Semcut (Secretaria Municipal de Cultura) e PMO (Prefeitura Municipal de Óbidos), oferecendo três dias de atividades gratuitas. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de aprender diversas técnicas, jogos teatrais e aprimorar suas habilidades em encenação teatral.

No encerramento da oficina, no domingo, dia 12, foi realizada uma emocionante apresentação de amostras, onde os participantes puderam demonstrar o que aprenderam ao longo dos três dias. Além disso, foi feita a entrega de certificados, reconhecendo o esforço e dedicação dos envolvidos.

Geandre Reis não esconde a empolgação com os resultados e já adiantou que mais novidades estão por vir. "Estava na hora de ministrar essa Oficina de Teatro, e, se Deus permitir, oficinas de desenho, pintura e dança estão nos planos para o futuro. Óbidos sempre foi uma fonte de inspiração e trabalho para mim, e agora chegou a oportunidade de retribuir através do meu conhecimento e talento a essa maravilhosa cidade", concluiu Geandre.

Os moradores de Óbidos podem aguardar por mais iniciativas culturais que prometem enriquecer ainda mais o cenário artístico local, informou Geandre.

www.obidos.net.br – Com informações e fotos Vander N Andrade