Parceria entre Marinha do Brasil e Prefeitura oferece atendimento em saúde aos obidenses

Ação denominada “Marinha de Verde” visa mitigar os impactos da estiagem que atinge a região.

Iniciou nas primeiras horas desta terça-feira, 14, a Ação Marinha de Verde, no município de Óbidos, com atendimentos em saúde gratuitos para a população.

Através de parceria entre a Marinha do Brasil e a Prefeitura de Óbidos, a população está recebendo serviços em saúde com Clínico Geral e Odontologia. Equipe médica e profissionais da Marinha realizam a recepção e triagem dos pacientes na Casa de Cultura – Palácio José Veríssimo, na sede do município.

Os atendimentos com clínico geral são realizados no prédio da Casa de Cultura, já os atendimentos para pacientes que foram em busca de serviços odontológicos, estão sendo realizados no navio da Marinha, ancorado próximo à sede municipal.

A Prefeitura de Óbidos auxilia dando apoio e suporte para os profissionais com infraestrutura. Além dos atendimentos médicos a ação também disponibiliza medicamentos de atenção básica para os pacientes. Os atendimentos seguem até ás 16h desta terça-feira.

A ação visa atender a população com diversos meios navais em atendimentos cívicos, em virtude da seca histórica que assola a região. A Marinha de Verde está realizando atendimentos também próximo à Ilha do Patacho, município de Santarém.

Fonte:Comunicação/Pmo -Por: Marcos Cantuário