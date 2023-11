Autoridades anunciam medidas emergenciais para combater efeitos da seca no oeste do Pará

Ações incluem distribuição de cestas básicas, água, auxílio aos pescadores, fornecimento de combustível e implantação de microssistemas de abastecimento de água.

Em resposta à severa estiagem que assola a região oeste do Pará, autoridades como o governador Helder Barbalho, os ministros Jader Filho e Waldez Góes e o prefeito de Santarém Nélio Aguiar, anunciaram um conjunto de medidas emergenciais durante visita técnica à comunidade de Igarapé da Praia, em Santarém. As ações visam mitigar o sofrimento da população afetada.

O governador Helder Barbalho destacou a importância do diálogo com as comunidades atingidas e ressaltou a necessidade de ações emergenciais para enfrentar a dificuldade. Entre as medidas anunciadas estão a continuidade da distribuição de cestas básicas e água potável, o pagamento de auxílio aos pescadores, o fornecimento de combustível e a implantação de microssistemas de abastecimento de água.

O ministro Jader Filho informou que o Governo Federal está atuando de forma integrada para auxiliar os estados da Região Norte, destinando recursos para enfrentar a seca. O município de Santarém recebeu assistência do governo do Estado, e recursos adicionais foram liberados para mais municípios da região.

Waldez Góes ressaltou a amplitude da estiagem na Amazônia, afirmando que 120 municípios enfrentam essa condição. O Governo Federal, em parceria com os governos estaduais e municipais, trabalha para amenizar o sofrimento da população.

O prefeito Nélio Aguiar enfatizou a importância da união de esforços entre as esferas governamentais para implementar ações efetivas. Após a visita técnica, autoridades reuniram-se com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias da região, na Associação Comercial e Empresarial de Santarém.

Em agradecimento à ação coordenada, o prefeito Nélio Aguiar destacou a importância da assistência à população em momentos de desastres naturais e agradeceu a presença do governador e ministros na cidade. A comitiva incluiu, prefeitos, deputados, secretários municipais e representantes da Defesa Civil.

