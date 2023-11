Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias colaram grau em Óbidos

Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, num total de 69 se formaram no “Curso Técnico Saúde com Agente”.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última terça-feira, 14, uma Cerimônia de Formatura onde 69 profissionais da saúde, que participaram durante 12 meses, do Programa Saúde com Agente, receberam seus certificados de conclusão do curso.

A cerimônia marcou a formatura das primeiras turmas desta modalidade no município, aos agora, Técnicos em Agente Comunitário de Saúde (TACS) e Técnicos em Vigilância em Saúde com ênfase no Combate às Endemias (TVSCE).

“Foram 12 meses de dias intensos e eles não desistiram, lutaram para que hoje eles estivessem aqui recebendo seu certificado, agradecendo a Deus e ao nosso prefeito Jaime Silva por estar fazendo a sua parte com o município”, declarou a enfermeira Camila Ribeiro, preceptora do curso.

O ACS Jersinei Andrade, destacou a importância do curso para seu currículo profissional e para a comunidade local que terá um atendimento a mais no dia a dia.

“É mais uma capacitação através do Ministério da Saúde que proporcionou o curso Saúde com Agente, com apoio da gestão municipal que também é muito importante, através de toda a estrutura que eles proporcionaram pra gente. São serviços que antes nós não podíamos oferecer por que nós não tínhamos esse curso técnico, e agora nós vamos poder proporcionar à nossa população que é tão carente desse atendimento”, destacou.

A Secretária de Governo, Ana Elza Tavares, destacou a importância dos profissionais para a atenção primária em saúde no município.

“Esse momento é muito importante e muito esperado, afinal de contas, o Agente Comunitário de Saúde e o Agente de Endemias, eles são o elo da nossa atenção primária com a instituição, com a Secretaria de Saúde, e a gente não faz saúde sem eles, pois, o trabalho deles é fundamental para o desenvolvimento da saúde como um todo”, ressaltou a secretária.

O Programa “Saúde com Agente” é uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para o oferecimento de Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, para os ACS; e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com ênfase no Combate a Endemias, para os ACE.

O Prefeito Jaime Silva, que tem compromisso com a saúde, parabenizou os profissionais pela conquista e destacou o seu importante papel na efetivação e avanço das políticas voltadas à saúde no município.

“Quero manifestar aqui os parabéns aos 52 Técnicos em Agente Comunitário de Saúde e aos 17 Técnicos em Vigilância em Saúde com ênfase no combate às Endemias, que foram certificados em nosso município. Após 12 meses de muito empenho e dedicação nossos profissionais da saúde alcançaram a tão aguardada certificação técnica. E nós vamos abrir uma nova turma para os demais agentes que não puderam participar deste primeiro momento. Como gestor e como cidadão, tenho absoluta certeza, que profissionais formados e treinados só têm a contribuir de uma forma mais efetiva e com resultados positivos para nosso município”, finalizou Silva.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6500-agentes-comunitarios-de-saude-e-de-combate-as-endemias-colaram-grau-em-obidos#sigProId5a6e487a4e View the embedded image gallery online at:

Por: Marcos Cantuário/Ascom-PMO