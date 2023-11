Incêndio destruiu projetos de professores e alunos do IFPA – Campus Óbidos

No último final de semana, um incêndio atingiu o terreno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, onde se encontravam os projetos de extensão dos professores e alunos, destruindo os mesmos, de forma devastadora. Vídeos que circularam pelas redes sociais documentaram a intensidade das chamas, revelando a dimensão do incêndio, que atingiu parte da área da instituição.

Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e voluntários se mobilizaram para tentar conter as chamas, mas, lamentavelmente, seus esforços foram em vão. O fogo consumiu impiedosamente diversos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por alunos e professores, resultando em uma perda irreparável para a comunidade educacional local.

Entre os projetos afetados, destaca-se o projeto agroflorestal, que visava promover práticas sustentáveis de cultivo e integrar conhecimentos na área de agricultura e preservação ambiental. A destruição desse projeto em particular representa um golpe significativo no desenvolvimento acadêmico dos envolvidos, que agora enfrentam o desafio de reiniciar seus trabalhos do zero.

O incêndio consumiu não apenas áreas de mata, mas também comprometeu o esforço coletivo de alunos e professores em contribuir para o avanço do conhecimento e a promoção do desenvolvimento sustentável na região. A comunidade educacional do IFPA – Campus Óbidos se vê agora diante da árdua tarefa de reconstruir as estruturas físicas educacionais que foram consumidas pelo fogo.

Segue abaixo um vídeo que circulou nas redes sociais, mostrando o momento em que as chamas consumiram a vegetação no terreno e projetos do IFPA – Campus Óbidos:

As autoridades apelam para que a população evite queimadas neste período em que a estiagem está muito forte, pois qualquer fagulha de fogo, pode causar incêndios, e consequentemente perdas irreparáveis, como esta dos Projetos do IFPA, que agora se mobiliza e busca alternativas para a retomada dos projetos prejudicados.

www.obidos.net.br