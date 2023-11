Plataforma Digital de gestão tributária e licenciamento é implementada pela Prefeitura de Óbidos

Se você é empreendedor e presta serviços no município, faça o seu credenciamento na plataforma ISS Digital Óbidos até 30/11 e tenha acesso a diversos serviços públicos sem sair de casa!

A transformação digital de governos e a oferta de serviços por Plataforma Digital está trazendo mudanças para a administração municipal e para a vida das pessoas em todo o mundo, e em Óbidos não poderia ser diferente. Por isso, a Prefeitura Municipal está disponibilizando uma série de serviços públicos de gestão tributária e licenciamento, via sistemas web, que permitirão aos cidadãos e empresas acessar serviços públicos por meio de seus celulares, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ravy Bassalo, Gerente de Projetos da empresa Desenvolve, responsável pela implantação do novo sistema em Óbidos, explicou como funcionarão os serviços.

“O novo ecossistema ‘Desenvolve Cidade de Óbidos’ reúne um conjunto de plataformas digitais, o ISS Digital, Empresa Digital, Mobi Legal, Fique em Dia e o IPTU Digital, capazes de integrar e interoperar dados, resultando na prestação de serviços de gestão tributária e de licenciamento de empresas 100% digitais e com protocolo único”, explicou.

A partir de agora, no município de Óbidos, novas empresas poderão ser registradas e licenciadas em menos de 24 horas. O novos sistemas web disponibilizados pela prefeitura são adaptadas aos dispositivos móveis dos seus usuários e operam online, com isso, diversos serviços ofertados pela administração pública estarão acessíveis na palma da mão, a um click. O empreendedor poderá realizar o acompanhamento integral do processo de licenciamento dos empreendimentos ou emitir notas fiscais, pelo computador, tablet ou celular.

“O nosso governo está investindo em tecnologia, e a partir da digitalização de processos, a prefeitura espera melhorar ainda mais a gestão dos gastos governamentais e diminuir o uso desnecessário de papel. Com a prioridade de trazer dinamismo para a nossa economia de Óbidos e promover o empreendedorismo, a tecnologia da plataforma desburocratiza e agiliza o processo de abertura de empresas e estimula a formalização dos empreendedores da cidade, o que permite o acesso a uma série de serviços públicos e financeiros”, afirmou Jaime Silva, Prefeito de Óbidos.

As novas plataformas digitais foram pensadas a partir das necessidades reais dos usuários: realizam integração tecnológica entre os órgãos federais, estaduais e municipais e eliminam o uso de papel, o retrabalho, o desperdício de tempo e o sombreamento de competências entre os órgãos envolvidos. Também eliminam as exigências documentais em duplicidade, o excesso de procedimentos, os deslocamentos entre os órgãos dos empreendedores, cidadãos e profissionais que buscam os serviços digitais oferecidos pela prefeitura.

EFICIÊNCIA

A adoção de todas essas tecnologias é capaz de diminuir significativamente gastos desnecessários com burocracia. Segundo uma estimativa do Governo Federal, o atendimento presencial no Brasil tem um custo médio de R$61,35 por processo, enquanto o atendimento digital pode reduzir esse valor para apenas R$1,20, ou seja, uma economia de mais de 97% em recursos públicos. A expectativa do projeto é modernizar a arrecadação tributária do município e contribuir para abertura e regularização de empresas, o que gera renda e emprego para o município

RECADASTRAMENTO E ACESSO À PLATAFORMA ISS DIGITAL

A plataforma ISS Digital já está em operação no município e todas as Pessoas Jurídicas, Empresas Comerciais, Industriais, Optantes do Simples Nacional ou demais prestadores de serviço de Óbidos deverão fazer seu recadastramento no sistema. O processo é muito simples, basta acessar o portal ISS Digital Óbidos por meio do link abaixo, clicar em cadastrar e seguir os passos, CLIQUE AQUI.

Fonte: Comunicação/PMO