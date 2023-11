ÓBIDOS: Participe dos Editais da Lei Paulo Gustavo para Audiovisual e Demais Áreas da Cultura

Município de Óbidos foi contemplado com R$453.837,43 por meio da lei de ações emergenciais direcionadas ao setor cultural.

A prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, divulgou dois editais de chamamento público para a Seleção de Projetos de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo. Serão premiados 17 projetos do seguimento audiovisual e 18 prêmios para as demais áreas da cultura, conforme os editais 03/2023 e 04/2023, respectivamente.

Neste chamamento serão asseguradas medidas de democratização, desconcentração, descentralização e regionalização do investimento cultural, com a implementação de ações afirmativas, fundamentado na previsão do Decreto nº: 11.525/2023 (Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo), em seus artigos 14, 15 e16.

Poderão ser inscritos no edital 03/2023 Projetos Culturais de Audiovisual nas seguintes categorias:

Produções Audiovisuais

telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação;

séries e webséries;

Cinema Itinerante/Cinema de Rua

Por meio de um cinema móvel, equipado com projeção e som de qualidade, levar, gratuitamente, produções audiovisuais de diferentes gêneros e estilos a locais distantes, como áreas rurais, periferias urbanas e comunidades carentes, em lugares públicos ou particulares, ao ar livre ou em espaços fechados, desde que as atividades sejam sempre abertas ao público.

Ações de Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual

Desenvolvimento de cursos, oficinas e/ou workshops, sempre gratuitos, com o objetivo de promover o aprimoramento das habilidades técnicas, criativas e gerenciais dos profissionais de audiovisual, bem como estimular a formação de novos talentos.

As categorias a serem contempladas no edital 04/2023 Demais Áreas Culturais, serão as seguintes:

Mestres da Cultura Popular “Folias De Santos”

Compositores e Músicos

Artistas Plásticos e Artesanato

Cotas

Para os editais serão consideradas Ações Afirmativas, o conjunto de diretrizes que objetivam a promoção da diversidade e redução da desigualdade étnico-racial e de gênero, e a integração de pessoas com deficiência, no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-cultural. Ficando garantidas cotas étnicas-raciais, na seguinte divisão:

a) no mínimo 20% dos projetos contemplados para pessoas negras (pretas e pardas); e b) no mínimo 10% dos projetos contemplados para pessoas indígenas.

O município de Óbidos foi contemplado com R$453.837,43 via Lei Paulo Gustavo, a divisão de recursos para cada categoria se dará da seguinte forma:

Edital 03/2023 - O valor total disponibilizado para este edital é de R$ 322.996,12 (trezentos e vinte e dois mil, novecentos e noventa e seis reais e doze centavos),

Edital 04/2023 - O valor total disponibilizado para este edital é de R$ 130.841,32 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos).

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo receberá inscrições de projetos no período de 22/11/2023 até às 23horas e 59min do dia 08/12/2023, via internet, pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou presencialmente na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, s/n°, Centro, Óbidos/PA, CEP 68.250-000, no horário das 08h às 13h. Os editais estão disponíveis no Portal da Prefeitura: https://obidos.pa.gov.br (Publicações Oficiais)

Por: Marcos Cantuário

FONTE: Comunicação/PMO