Ciclo de Oficinas em Óbidos promoverá Preservação do Patrimônio Histórico

A cidade de Óbidos receberá, entre os dias 27 de novembro de 22 de dezembro, o 1º ciclo de oficinas do Patrimônio Histórico de Óbidos. A ação faz parte de um projeto maior, chamado “Salvaguarda da documentação da Diocese de Óbidos”, coordenado pela Fundação de Integração Amazônica (FIAM) e financiado Cultural Emergency Response (CER) e Whiting Foundation.

Em quase um mês de atividades, serão realizadas quatro oficinas sobre a área de conservação e preservação do patrimônio histórico e de educação patrimonial. O ciclo tem como objetivo despertar na comunidade local um novo olhar sobre a importância de preservar e valorizar a herança histórico-cultural de Óbidos. Uma das cidades mais importantes da região, ela ainda mantém um importante legado arquitetônico, documental e cultural sobre os mais variados povos, originais e imigrantes, que habitaram e habitam a região.

Restauração de documentos históricos

O ciclo inicia com o curso de Educação Patrimonial, ministrado pela professora especialista Lélia Fernandes, de Belém-PA. Ela, que já foi diretora do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural da Secretaria de Cultura do Estado, vai apresentar atividades teóricas e práticas sobre Educação Patrimonial para docentes, gestores e a comunidade, tendo como objetivo se apropriar socialmente do patrimônio cultural da cidade como ferramenta para a compreensão sociohistórica das referências culturais em todas as suas manifestações, a fim de colaborar para o seu reconhecimento, sua valorização e sua preservação. Esta oficina acontecerá entre os dias 27 de novembro e 1 de dezembro, de 8h as 12h.

Na sequência, será realizado a oficina de Gerenciamento de Risco do Patrimônio, conduzida pelo professor Leandro Melo, de São Paulo-SP. Conservador e restaurador especialista em acervos fotográficos históricos, ele vai introduzir na oficina definições de gerenciamento de preservação em bibliotecas e arquivos, executar diagnóstico e elaborar plano de segurança em acervos para identificar riscos e antecipar eventuais danos que possa ocorrer nas coleções, tendo como local de prática o Museu Integrado de Óbidos. As atividades ocorrerão de 4 a 8 de dezembro, de 8h as 12h.

Restauração de documentos históricos

A próxima oficina será a de Resposta a Sinistros com Água em Arquivos e Bibliotecas, ministrada por Fernanda Auada, especialista em preservação de papéis e Doutora pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo. A oficina objetiva apresentar os fatores de risco pertinentes a acervos em papel e discutir os recursos disponíveis para o tratamento dos riscos, como prevenção, bloqueio e, principalmente, ações de resposta (resgate) a um sinistro com água, com o intuito de minimizar ao máximo os danos ocorridos.

Finalmente será oferecida a oficina de Introdução às técnicas de conservação de documentos, apresentada pelo conservador e restaurador de acervos em papel e mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Pará, Antonio Pacheco Neto. A oficina pretende divulgar princípios e técnicas de preservação, conservação e acondicionamento individual de documentos em suporte de papel, para que os alunos desenvolvam competências na área da conservação e possam prolongar a vida útil de documentos em papel e livros. Esta última oficina acontecerá entre os dias 18 e 21 de dezembro, de 8h as 12h.

Para Antonio Pacheco Neto, que também é coordenador do projeto “Salvaguarda da documentação da Diocese de Óbidos”, esta é uma oportunidade inédita de apresentar em uma das mais importantes cidades da Região do Baixo Amazonas discussões que tangem a conservação e valorização do Patrimônio histórico e cultural:

“Óbidos é uma cidade riquíssima em Cultura e História. A sua posição estratégica no curso do Rio Amazonas e a força de atração de imigrantes, além da presença forte da população indígena, faz com que a região tenha um significativo patrimônio que precisa ser valorizado. E o primeiro passo para isso é que a sociedade local entenda esta importância e que esteja capacitada para preservar esse legado”, complementa o especialista.

O 1º ciclo de oficinas do Patrimônio Histórico de Óbidos será realizado no Museu Integrado de Óbidos (Rua Justo Chermont, 706) sempre pelo período da manhã. Para mais Informações e inscrições, os interessados podem enviar e-mail para Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . Serão emitidos certificados de 20h para cada oficina realizada e não há limites para quantidade de oficinas por pessoa.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6515-ciclo-de-oficinas-em-obidos-promovera-preservacao-do-patrimonio-historico#sigProId2506fee54f View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Informações Antônio Pacheco