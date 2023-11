Sedes Comunitárias Quilombolas de Óbidos recebem obras de Ponte e Poços Artesianos

Óbidos - Em um esforço conjunto para promover o desenvolvimento sustentável nas comunidades quilombolas, o Coordenador Administrativo da Associação das Comunidades Quilombolas de Óbidos (ARQMOB), Senhor Douglas Sena, liderou uma visita de inspeção nesta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023 às Sedes Comunitárias do Mondongo de Cima, Mondongo de Baixo e Igarapé Açú dos Lopes.

A ação faz parte do Plano Básico Ambiental Quilombola, que visa beneficiar as comunidades e territórios afetados pela Linha de Transmissão. Representantes das empresas envolvidas, nas ações, EtnoParceiros e Elecnor do Brasil, estiveram presentes para garantir que as obras relacionadas às Sedes Comunitárias, Pontes e Poços Artesianos estejam alinhadas com as necessidades e anseios das comunidades.

"Acompanhar essas ações é necessário, para que consigamos estar sempre juntos e presentes em todas as etapas dos projetos, garantindo assim que as comunidades estejam com suas representações atentas ao que está sendo desenvolvido e, assim, fazer também as suas avaliações e reivindicações", destacou Douglas Sena durante a visita.

A instalação de pontes e poços artesianos representa um marco significativo para essas comunidades, proporcionando melhor acesso a recursos essenciais e fortalecendo a infraestrutura local.

As obras não apenas buscam atender às necessidades práticas das comunidades, mas também promovem o respeito e a preservação das tradições quilombolas. O compromisso das partes envolvidas em ouvir e integrar as demandas das comunidades demonstra uma abordagem participativa e inclusiva na busca por soluções que beneficiem a todos.

Essa iniciativa ressalta a importância do Movimento Quilombola e seu papel vital no impulsionamento do desenvolvimento das comunidades. Quilombola é Movimento, e a colaboração entre a Associação das Comunidades Quilombolas de Óbidos e os comunitários destaca o potencial transformador dessa união em prol de um futuro mais equitativo e resiliente para todos.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br - Com informações e Fotos Douglas Sena