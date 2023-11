Rampa de atracação de Ferry Boats no porto do DER, em Santarém, tem 80% da obra concluída

A expectativa é que a rampa possa ser inaugurada no primeiro trimestre de 2024, no período da cheia dos rios.

Com mais de 7.500 m², o complexo portuário específico para atracação de embarcações do tipo Ferry Boat, em Santarém, está com 80% da obra concluída e tem como principal finalidade receber em um local apropriado, os navios de cargas e passageiros que chegam em Santarém, vindos de outras cidades e estados vizinhos.

A ideia da construção da rampa, partiu do diálogo entre o prefeito Nélio Aguiar junto às classes que trabalham com carga e descarga, bem como os passageiros que desembarcam no porto do D.E.R, que anterior à construção, não continha infraestrutura adequada para receber as embarcações.

"Após a construção do Terminal Hidroviário Joaquim da Costa Pereira ao lado do D.E.R, nós percebemos a necessidade de construir esse outro porto aqui ao lado. Um local que servirá para pequenos, médio e grandes empresários, bem como para todos os passageiros que chegam aqui em Santarém. É mais uma opção de conforto e segurança para quem chega em nossa cidade", disse o prefeito Nélio Aguiar.

A obra está orçada no valor de R$ 3.853.425,09 fruto de um convênio firmado entre a Prefeitura de Santarém e o Governo do Pará. Apesar de parecer simples, a construção do complexo portuário da rampa de atracação é repleta de detalhes que vão desde a construção de uma estação de espera, até a execução da inclinação da rampa em concreto armado, específico para construções de grande porte. Por isso, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), formada por engenheiros e engenheira, tem acompanhado os trabalhos de perto.

"É uma obra como qualquer outra que precisa de cuidados em todos os momentos de execução, desde a terraplenagem até a aplicação do concreto armado, para que tudo saia dentro das conformidades. Por essa razão, é que sempre estamos por aqui, vistoriando e alinhando todos os detalhes com a empresa contratada para executá-la", pontuou o titular da Seminfra, Daniel Simões.

À frente dos trabalhos, está a empresa Moita Pessoa Serviços e Construção Ltda, vencedora do processo licitatório realizado pela Seminfra no ano de 2022.

