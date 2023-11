A transformação da Santa Casa de Óbidos: Um novo momento na Providência de Deus

No ano de 2014, a região presenciou um marco na história da Santa Casa de Óbidos, a antiga Santa Casa de Óbidos. Com um prazo de validade prestes a expirar, a chegada dos Franciscanos na Providência de Deus, por pedido do Papa Francisco e convite de Dom Bernardo Johannes, trouxe uma nova esperança para essa importante instituição de saúde.

Ao longo dos últimos nove anos, o antigo prédio, que acumulava histórias e desafios, foi completamente transformado. Agora, apresenta uma nova face, com uma estrutura moderna e bem equipada. Por dentro, a renovação também é evidente. A Santa Casa de Óbidos, Hospital Dom Floriano, tem se dedicado incansavelmente a oferecer um atendimento de qualidade para a população.

Os resultados são impressionantes. Foram mais de 7.800 internações obstétricas, mais de 3.600 internações pediátricas, mais de 10.500 internações clínicas e mais de 1.100 internações cirúrgicas. Além disso, o hospital conquistou uma usina de oxigênio durante a pandemia, graças ao apoio de organizações parceiras.

Vídeo sobre a Santa Casa de Óbidos....

Em breve, a instituição também contará com o funcionamento integral do novo setor de diagnóstico, proporcionando um atendimento ainda mais completo e eficiente aos pacientes.

A gratidão é o sentimento que permeia a Santa Casa de Óbidos. A todos que acreditaram nessa transformação, aos benfeitores, empresas, organizações parceiras e ao poder público, a instituição expressa sua profunda gratidão. E, acima de tudo, agradece à divina providência, que tem guiado cada passo dessa jornada.

A Santa Casa de Óbidos, Hospital Dom Floriano, está determinada a fazer cada vez mais pelo povo obedense e por toda a região. Seu objetivo é proporcionar Dignidade, Amor, Saúde e Fé a todos que buscam seus serviços.

Que essa história de superação e renovação inspire a todos a acreditar na força da Providência Divina e no poder de transformação que está presente em cada um de nós.

www.obidos.net.br - Informações e vídeo Diocese de Óbidos