O 8º Festival da Caridade mobilizou os obidenses em prol da Santa Casa de Óbidos

A cidade de Óbidos se mobilizou e realizou o 8º Festival Esportivo da Caridade, neste sábado, dia 25 de novembro. Este evento teve como objetivo arrecadar recursos para a Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, no intuito de fortalecer os serviços médicos e a assistência à saúde prestados por essa instituição à comunidade obidense.

Como programação do 8º Festival Esportivo da Caridade, iniciou com uma missa uma Missa na Catedral de Sant´Ana no dia 23/11; no dia 24/11 aconteceu a Carreata que saiu da Santa Casa e no sábado, dia 25/11, aconteceu o Festival Esportivo.

A programação do Festival da Caridade deste ano, toda desenvolvida na Praça da Cultura, seguiu os moldes dos anos anteriores, incluindo o tradicional Bingão, diversas modalidades esportivas que foram disputadas, apresentações culturais com apresentação de vários grupos musicais, praça de alimentação e apresentações de música ao vivo. Todos esses elementos visaram angariar recursos que serão integralmente destinados à Santa Casa.

O 8º Festival Esportivo da Caridade também promoveu o Bingão, com uma premiação atraente totalizando 15 mil reais, distribuídos em vários prêmios, que certamente incentivou a participação e o engajamento da comunidade local.

A Santa Casa de Misericórdia, ao longo dos anos, desempenhou um papel fundamental no fornecimento de cuidados de saúde acessíveis para a população de Óbidos e regiões vizinhas. No entanto, os desafios financeiros tornaram evidente a necessidade urgente de recursos adicionais para garantir a continuidade desse trabalho tão vital para os moradores de Óbidos.

Nesse sentido, quem participou do 8º Festival Esportivo da Caridade, contribuiu por uma causa nobre e garantiu que a Santa Casa possa continuar sua missão de fornecer cuidados de saúde para todos.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade