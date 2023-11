Círio de NS. da Conceição: fé, devoção e amor em 105ª de tradição em Santarém

Mais de 200 mil devotos percorreram as ruas da cidade de Santarém para homenagear NS da Conceição.

Na manhã deste domingo, 26, Santarém se iluminou com a grandiosidade e a emoção da 105ª edição do Círio de Nossa Senhora da Conceição. Mais de 200 mil fiéis participaram desta celebração de fé, que iniciou às 7 horas e percorreu sete quilômetros, culminando na Catedral Metropolitana às 10h40. O tema deste ano, "Maria, Mestra da Fé e do Amor", ressoou nos corações dos devotos que acompanharam a emocionante procissão.

A partir da Igreja de São Sebastião até a majestosa Catedral Metropolitana, a cidade testemunhou uma demonstração de devoção, amor e gratidão. Os promesseiros, cumprindo suas promessas, expressaram suas emoções e agradecimentos por graças alcançadas. Doentes curados, sonhos realizados, lares abençoados - a jornada do Círio foi marcada por histórias tocantes e testemunhos de fé.

O Arcebispo de Santarém, Dom Irineu Roman, destacou a importância coletiva do Círio, ressaltando: "O Círio é feito por todos. Não é apenas um grupo, não é uma diretoria que faz o Círio. É cada um... O Círio também é um gesto de paz, uma paz que deve ecoar nos corações de todos. Uma paz pelo mundo."

Durante o percurso, 13 homenagens foram dedicadas à santa, simbolizando o amor e a devoção de diversas famílias que residem ao longo do trajeto. Os cordeiros, que se preparam com antecedência para participar ativamente da corda que guia a berlinda, testemunharam o poder da união e da devoção em sua jornada.

Ao final, na chegada à Catedral Metropolitana, as emoções transbordaram. Cansaço superado, calor suportado, dores vencidas e lágrimas de gratidão pintaram um quadro de fé e devoção inesquecíveis.

O prefeito Nélio Aguiar, acompanhado da primeira dama Celsa Brito, caminhou junto aos devotos e expressou sua emoção: "É um momento único em que sentimos a verdadeira essência da nossa cidade, unida pela fé e devoção. A prefeitura se organizou para garantir a segurança e a ordem, contando com equipes do SAMU, guardas de trânsito e agentes de limpeza, que prontamente atuaram para assegurar que tudo transcorresse em paz e segurança."

Assim, o Círio de Nossa Senhora da Conceição em Santarém transcendeu a religiosidade, tornando-se um símbolo de união, amor e esperança para todos os corações que se uniram nessa grandiosa manifestação de fé.

Galeria de fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6524-cirio-de-ns-da-conceicao-fe-devocao-e-amor-em105-de-tradicao-em-santarem#sigProId20a3b71388 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/Pms