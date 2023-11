Mangueiras centenárias da Travessa Rui Barbosa, em Óbidos, estão sendo derrubadas

A Prefeitura de Óbidos divulgou nesta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, um nota na qual informa que as duas centenárias Mangueiras localizadas na Tv. Rui Barbosa, no Centro da cidade, próximas a antiga escola São José, estão sendo derrubadas.

Segundo a nota, a derrubada das Centenárias Mangueiras, se dá, em virtude de avarias na estrutura das mesmas: “...esse trabalho está embasado em perícia técnica da Semma, que constatou avarias na estrutura das árvores”.

A deterioração das mangueiras centenárias é um problema recorrente, uma vez que essas árvores vivem por muitos anos e estão sujeitas a uma série de fatores que podem comprometer sua saúde ao longo do tempo. No caso dessas duas últimas Mangueiras, como mencionado anteriormente, estavam comprometidas com o risco de caírem e técnicos ambientais da Secretaria de Meio Ambiente resolveram suprimi-las.

As imagens seguintes mostram o momento em que as árvores estavam sendo derrubadas, no entanto, a tradição da Rua das Mangueiras em Óbidos poderá ser preservada, se uma nova mangueira da mesma espécie for plantada no local, dando continuidade à história da cidade e às lembranças que essas árvores centenárias proporcionaram aos moradores locais e visitantes ao longo das décadas. Veja a nota na íntegra a NOTA...

NOTA_INFORMATIVA

SUPRESSÃO DE ÁRVORE

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, informa a população que está realizando o processo de supressão de duas árvores da espécie mangueira (Mangifera indica), localizadas na Tv. Rui Barbosa, no Centro da cidade.

Informa ainda, que esse trabalho está embasado em perícia técnica da Semma, que constatou avarias na estrutura das árvores.

Diante do exposto, a medida busca garantir a segurança dos transeuntes, evitar futuros prejuízos aos moradores que residem naquelas proximidades, bem como, aos estabelecimentos comerciais e a preservação do centenário prédio da antiga Escola São José.

Agradecemos a compreensão e pedimos atenção da população ao transitar pelo local durante a execução do serviço.

Prefeitura de Óbidos

