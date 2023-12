A Escola São José celebra o Orgulho de Ser Negro em Projetos Integradores de Ensino

Nesta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023, a Escola do Ensino Médio São José, em Óbidos, brilhou com a realização da Culminância dos Projetos Integradores de Ensino, dedicada ao tema "Orgulho de Ser Negro – Rememorando a Nossa História". Um evento que transcendeu as paredes da sala de aula, promovendo a cultura negra e destacando a importância da educação através da pesquisa e apresentação.

A iniciativa contou com a participação ativa da direção da escola, professores e, principalmente, dos alunos, que se empenharam na criação e apresentação de uma variedade de atividades. Exposições, apresentações musicais, folias de santos, danças, poesias e o inédito I Concurso Estudantil da Beleza Ancestral Negra, com a participação de representantes de várias escolas de Óbidos, foram algumas das atrações que encantaram a todos os presentes.

Videos da exposição da Folia de Santos...

Com orientações de seus educadores, os estudantes abordaram temas relevantes escolhidos por turma, demonstrando um profundo comprometimento em compartilhar conhecimento de forma envolvente. Este evento evidencia que a educação vai além dos limites da sala de aula, promovendo um aprendizado holístico.

Destacamos, entre os trabalhos apresentados, a exposição sobre as Folias de Santos obidenses, uma tradição centenária em várias comunidades do município de Óbidos, como a Folia de São Tomé, elaborada pela turma 101 Integral e a Folia de São Benedito, apresentada pela Turma 304 Integral. Outras folias existem em Óbidos, como a de São Sebastião, Santa maria e outras.

Videos das folias....

O dia se revelou de extrema importância para os alunos e para a escola, proporcionando uma oportunidade única de compartilhar os avanços no processo de ensino e aprendizagem com toda a comunidade escolar.

As imagens registradas durante o evento capturam um vislumbre do que transcorreu na Escola São José, neste significativo dia de celebração da Consciência Negra. A diversidade, a cultura e o compromisso com uma educação mais inclusiva foram os protagonistas, reforçando a relevância de eventos que estimulam o orgulho de nossa história e promovem a valorização da diversidade.

Galeria de Fotos...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6539-a-escola-sao-jose-celebra-o-orgulho-de-ser-negro-em-projetos-integradores-de-ensino#sigProId4cf018f71b View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6539-a-escola-sao-jose-celebra-o-orgulho-de-ser-negro-em-projetos-integradores-de-ensino#sigProIde348df5220 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br