ÓBIDOS: Carcaça de embarcação muito antiga foi encontrada próximo ao Geretepaua

ÓBIDOS, 02 de dezembro de 2023 - A devastadora seca que assola a região amazônica está desenterrando segredos há muito esquecidos. Em mais um capítulo fascinante dessa série de descobertas, uma carcaça de embarcação muito antiga foi encontrada nas margens do Rio Amazonas, em uma praia próxima ao Geretepaua revelada pela redução drástica do nível das águas.

As imagens enviadas por José Canto, proprietário do Geretepaua, mostram uma embarcação com aproximadamente 25 metros de comprimento e 5 metros de largura. Partes da carcaça, até então ocultas sob as águas, agora emergem, exibindo a impressionante construção de madeira que resistiu ao teste do tempo.

O achado foi feito por Júnior, funcionário do Geretepaua, que estava inspecionando o local e se deparou com a carcaça. Em um vídeo, Júnior compartilha detalhes sobre a descoberta, especulando que a embarcação pode ter repousado ali por cerca de 100 anos, embora a exatidão do período ainda seja incerta.

É algo verdadeiramente extraordinário. A seca está revelando um passado que permaneceu oculto por décadas. Essa embarcação é uma testemunha silenciosa do que o Rio Amazonas esconde em seu leito, muitos mistérios, agora revelado pela grande seca.

As condições únicas proporcionadas pela seca permitem aos arqueólogos e historiadores explorar mais a fundo esses vestígios do passado, proporcionando uma visão rara de um período que moldou a região. As descobertas anteriores incluem desenhos rupestre nas pedras emergentes do leito do Rio Negro, próximo a Manaus, datando de centenas de anos atrás. Mais recentemente, em Óbidos, uma imagem de São Martinho de Lima, foi encontrada por estudantes durante uma ação de limpeza na praia, próximo a Cabeça do Padre.

À medida que a seca continua a revelar tesouros ocultos, a região amazônica se torna um verdadeiro palco para o resgate de relíquias que há muito tempo estavam submersas nas águas do Amazonas.

www.obidos.net.br – Vídeos e fotos cedidos por José Canto