História Digitalizada: Documentos Judiciais da Comarca de Óbidos (1900-1988) agora disponíveis para pesquisa

Por João Canto

Nesta segunda-feira, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e o Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas (CDHBA), em Santarém, promoveram um evento de grande relevância para a preservação da memória regional: o "Seminário de Digitalização de Documentos Judiciais Produzidos durante Regimes Autoritários na Amazônia". O foco desse seminário foi a apresentação e disponibilização para pesquisa de documentos da comarca de Óbidos, referentes ao período de 1900 a 1988.

O Auditório Maestro Wilson Fonseca, na UFOPA, foi o palco desse acontecimento, iniciando com uma mesa composta por representantes das instituições envolvidas. Durante as discussões, os participantes destacaram a importância desse projeto pioneiro, que visa democratizar o acesso à história por meio da digitalização de documentos judiciais da região.

Os pesquisadores e professores responsáveis pelo projeto, Gefferson Rodrigues e Emilie Stoll, compartilharam detalhes sobre as várias etapas que culminaram na publicação e disponibilização dos documentos para pesquisadores e o público em geral. Emilie Stoll ressaltou que os processos digitalizados já estão acessíveis via web, em um repositório, permitindo que pesquisadores e interessados naveguem por essa valiosa coleção no seguinte endereço: [clique aqui].

“Os registros judiciais de Óbidos, Brasil (na região do Baixo Amazonas) documentam a vida cotidiana do povo amazônico através de vários regimes autoritários. Esta coleção abrange o período de 1900 a 1988, um período de grandes mudanças políticas e culturais. Os registros revelam tensões durante um período de direitos individuais restritos, bem como o envolvimento do Brasil em questões e projetos internacionais que visam “modernizar” a Amazônia”, diz o chamado na abertura do repositório da Biblioteca da UCLA.

O seminário contou com a participação de renomados especialistas, como o professor Rafael Chambouleyron (UFPA), Leonardo Toril, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará, Gabriela Carneiro (UFOPA) e Judith Vieira, professora do curso de Direito da Ufopa. Durante a roda de conversa, o professor Rafael destacou que a digitalização desses documentos históricos não apenas preserva o passado, mas também contribui para a democratização do acesso a uma base de dados rica em informações.

Um dos temas abordados foi a potencialidade desses documentos digitalizados em diversos campos de pesquisa. A disponibilidade online desses registros históricos abre caminho para a produção de trabalhos interdisciplinares em várias áreas do conhecimento. A discussão sobre a divulgação desses documentos foi central, enfatizando a importância de garantir que pesquisadores possam acessar e utilizar essa fonte valiosa para suas pesquisas.

O projeto de digitalização dos documentos judiciais da Comarca de Óbidos e Santarém representa um passo significativo na preservação e acessibilidade da história regional, proporcionando oportunidades para estudos inovadores e uma compreensão mais profunda do passado. O legado desses documentos agora está ao alcance de todos, promovendo uma abordagem inclusiva e colaborativa para a construção do conhecimento histórico na Amazônia.

O projeto é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) [Centro Nacional de Pesquisa Científica da França] e a University of California in Los Angeles Library (UCLA Library).

