História Digitalizada: Como acessar os Documentos Judiciais da Comarca de Óbidos (1900-1988)

Publicamos a notícia “História Digitalizada: Documentos Judiciais da Comarca de Óbidos (1900-1988) agora disponíveis para pesquisa”, divulgado em um seminário sobre Digitalização desses documentos, que foi realizado em Santarém.

Nesse seminário, a Pesquisadora Emilie Stoll, mostrou o passo a passo para acessar esses documentos no repositório da UCLA Library, que logo ao abrir a página, mostra a seguinte mensagem (tradução):

“O arquivo do Tribunal de Justiça localizado na cidade de Óbidos, Brasil, segundo maior município ribeirinho do Baixo Amazonas, inclui arquivos administrativos impressos e manuscritos de processos cíveis e criminais administrados pelo Tribunal do Estado do Pará. A coleção abrange o fim da chamada “República Velha” (1900-1930), bem como vários regimes autoritários que se seguiram, incluindo o golpe de Getúlio Vargas em 1930 até o fim da ditadura militar (1964-1988).

A primeira parte da coleção documenta julgamentos criminais relacionados a roubo, ameaça, agressão, assassinato, assédio sexual, fuga de prisioneiro e muito mais. A outra parte do acervo, os processos cíveis, abrange os mais diversos assuntos, como inventários de heranças, tutela de órfãos, emancipação de menores, reconhecimento de paternidade, falências de estabelecimentos comerciais, disputas de terras, processos judiciais do trabalho (indústria da borracha), grandes projetos de infraestrutura), aquisições de terras por prescrição como consequência de projetos autoritários para a Amazônia e muito mais.

Os materiais funcionam como memórias vivas de quem viveu no Baixo Amazonas durante o regime autoritário do século XX. Representam também a diversidade da população, incluindo indivíduos de diversas profissões e outros dados demográficos”, UCLA Library.

Fizemos uma rápida pesquisa sobre os 1.582 itens, atualmente disponíveis, e encontramos este: Auto de ação para venda de um imóvel em comum, movido por Marcos Rodrigues de Souza e sua esposa dona Dora Lages de Souza

Documento pesquisado 12/12/23

E também este: Ação de despejo Movido por Nicolau Fillizola

Documento pesquisado em 12/12/23

A página está em Inglês mas tem tradução para o Português, onde você pode encontrar uma variedades de documentos, como os dois exemplos acima.

O projeto de digitalização dos documentos judiciais da Comarca de Óbidos e Santarém representa um passo significativo na preservação e acessibilidade da história regional, proporcionando oportunidades para estudos inovadores e uma compreensão mais profunda do passado. O legado desses documentos agora está ao alcance de todos, promovendo uma abordagem inclusiva e colaborativa para a construção do conhecimento histórico na Amazônia.

