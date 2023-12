Instituto Alcoa: Projetos Sociais recebem reconhecimento na Câmara Municipal de Juruti

A Câmara Municipal de Juruti, no oeste do Pará, realizou uma sessão solene na terça-feira (12), para agradecer e homenagear projetos e iniciativas que contribuem com o desenvolvimento social do município. De acordo com a Casa Legislativa, a mineradora além de gerar emprego e renda através da extração da Bauxita, tem contribuído significativamente para o desenvolvimento socioeconômicos ao fomentar projetos de empreendedorismo e impacto social. Em 2023, foram R$ 26 milhões em investimentos sociais, alcançando a marca de 82 comunidades beneficiadas, através de 47 projetos.

Para o vereador Mário Itiyá, autor do requerimento, a solenidade foi a oportunidade de expressar o agradecimento pelos relevantes serviços prestados pela Companhia. “Não tem como não deixar de dizer que a Alcoa tem papel preponderante no desenvolvimento socioeconômico do município de Juruti, onde os grandes projetos sociais são financiados pela Alcoa. Durante a pandemia, por exemplo, recordamos o esforço e o compromisso da companhia com a população. Fica nossa homenagem para aqueles que dão a direção aos projetos, e aqueles que se organizam para que eles aconteçam”, afirma o vereador.

O reconhecimento veio através da moção de aplausos para os projetos Costurando Sonhos e o Dona’s, ambos apoiados pelo Instituto Alcoa. Desenvolvido na sede na área urbana da Associação Beneficente Emaús, desde 2019, o projeto Costurando Sonhos, atendeu mais de 80 mulheres, formadas através de oficinas em corte-costura básica e artesanato, em apoio a geração de renda para amenizar os problemas de exclusão social.

Já o Projeto Dona’s atua com temas fundamentais para o desenvolvimento de habilidades e características de negócios com mulheres empreendedoras. É desenvolvido pelo Consulado da Mulher, com investimento do Instituto Alcoa e parceria do Instituto Juruti Sustentável (IJUS). Consiste em treinar e capacitar as participantes sobre temas de gestão administrativa e financeira, marketing, vendas, pessoas, formalização e gênero, acompanhar e orientar as participantes na condução do seu negócio na busca por novas demandas e melhoria dos processos e acompanhar a renda e o faturamento dos empreendimentos.

“Emponderar uma mulher é emponderar uma comunidade inteira. Ao fazer esta moção de aplauso, a gente percebe o quanto é importante o trabalho das instituições no município. Ouvindo o relato de mulheres, a gente pode destacar o quanto é importante incentivar tais iniciativas” afirma Andrea Alves, vereadora que também assinou o requerimento.

Outro homenageado na ocasião, foi Otávio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil, que completou 35 anos de carreira na empresa. “Venho aqui agradecer a Câmara de Vereadores de Juruti. Fico muito honrado e muito feliz. Quero reafirmar que Juruti tem um lugar reservado no meu coração. Aproveito para desejar um Feliz Natal e um ótimo 2024, cheio de realizações. Muito obrigado”, conclui.

“É uma sessão muito importante. A presidência desta casa reconhece a atuação da Alcoa e o trabalho desenvolvido por Otávio Carvalheira em Juruti”, ressaltou José Glauber de Andrade, presidente da Câmara.

