Prefeitura adquire mais de 13 toneladas de alimentos da agricultura familiar por meio do PAA

Em dois meses de execução o programa beneficiou mais de 600 famílias no município.

O Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, tem como objetivo incentivar a agricultura familiar de forma a contribuir para o acesso à alimentação saudável, e atender as pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como aquelas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta terça-feira, 12, a Prefeitura realizou a última entrega do ano de alimentos por meio do programa.

“Hoje estamos recebendo aos agricultores do Programa de Aquisição de Alimentos e fazendo a última entrega do ano para as famílias por meio do CRAS. A importância disso tudo além de valorizar a nossa produção da agricultura familiar é dar qualidade de vida para as pessoas com alimentos saudáveis na mesa”, enfatizou Aldanete Farias, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.

Em dois meses de execução - outubro e novembro, o município de Óbidos adquiriu por meio do PAA, 13178,450 kg de Alimentos da agricultura familiar, ou seja, mais de 13 toneladas de alimentos, atendendo a todos os requisitos exigidos pela legislação que rege o Programa.

“É importante destacar o empenho do nosso gestor, Jaime Silva, em fazer com que este programa federal esteja aqui no município para comprar os produtos da agricultura familiar. Outro fator relevante é a adesão dos agricultores ao programa, que incentiva a produção de alimentos saudáveis, livre de compostos químicos. É um programa de grande importância que atende aqui no município as famílias em vulnerabilidade social via secretaria de Desenvolvimento Social”, explanou Roberto Pinedo, Secretário da Semab.

No município obidense são cadastrados no programa para fornecer alimentos 33 produtores, estes, destinaram ao PAA os seguintes produtos da agricultura familiar: abacate, abacaxi, batata doce, caju, melancia, acerola, manga, mamão, banana (prata e grande), farinha de mandioca, farinha de tapioca, goma de tapioca, macaxeira, jerimum, feijão quarentinha, feijão manteiguinha, pimenta de cheiro, cheiro verde, couve, espinafre, maxixe, e ovos caipira.

“Esse programa veio beneficiar as pessoas mais carentes e nos ajuda muito na parte financeira, hoje nós temos venda certa para nossos produtos e com um preço melhor. Quero parabenizar a gestão municipal que nos deu essa oportunidade através das secretarias municipais”, agradeceu a agricultora, Celeste dos Santos.

FONTE:Comunicação/PMO - Por Marcus Cantuária e Fotos Odirlei Santos