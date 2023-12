Governo garante descontos até 15% no IPVA 2024

Desconto é de até 15% para quem não tem multas de trânsito nos dois anos anteriores.

Foi publicado nesta terça-feira (12/12), no Diário Oficial do Estado, o decreto 3.577/23, que regulamenta a concessão de desconto pela antecipação do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2024.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores poderá ser pago:

I - integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 15%, se o contribuinte não tiver sofrido multas de trânsito, nos últimos dois anos;

II - integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 10% se o contribuinte não tiver multas de trânsito, no ano anterior;

III - integralmente, até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 5% nas demais situações;

IV - em até três parcelas iguais, mensais e sucessivas, sem desconto no valor do imposto.

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) vai definir os prazos e as formas de pagamento.