História Digitalizada: Seminário destaca a importância da preservação de documentos históricos de Óbidos

Óbidos, 14 de dezembro de 2023 - A histórica cidade de Óbidos foi palco nesta quinta-feira do "Seminário Memória e Meio Ambiente em Defesa do Patrimônio Cultural e da Floresta". O evento, realizado na Sala de Recepção da Loja Maçônica Força e Harmonia, na Rua Deputado Raimundo Chaves (Bacuri), teve início às 09h e reuniu autoridades, pesquisadores, professores e a comunidade local.

O objetivo do seminário foi promover reflexões e discussões sobre a preservação cultural e ambiental, destacando a importância da defesa do patrimônio cultural e das florestas. Um dos pontos altos do evento foi a apresentação do projeto de Digitalização de Documentos Históricos de Óbidos, que estão guardados no Museu Integrado de Óbidos, que visa preservar a rica história do município.

A mesa de abertura contou com a presença do Secretário de Cultura, Luiz Carlos; Vereador Erneison Aquino; Professor Carlos Vieira representando as escolas do EM de Óbidos; Maria Alice, Diretora do Museu de Óbidos; Leonardo Toril, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará, Representante do IFPA, entre outros. Durante suas falas, destacaram a importância do projeto de digitalização dos documentos histórico de Óbidos, sobre a semana da Preservação Histórica de Óbidos, sobre as parcerias para preservação dos documentos históricos da Prelazia e do Museu, etc, entre outros temas.

Composição da Mesa

Em um gesto significativo, o Vereador Erneisson Aquino entregou um certificado de Moção de Aplausos e Louvor aos idealizadores do Projeto de Digitalização dos Documentos Históricos de Óbidos, Gefferson Rodrigues e Emilie Stoll.

Gefferson Rodrigues e Emilie Stoll recebendo o certificado do Vereador Erneisson

Em seguida, os responsáveis pelo projeto compartilharam detalhes sobre as diversas etapas, desde a implementação até a conclusão da digitalização dos documentos históricos do Museu de Óbidos. Emilie Stoll anunciou que os processos digitalizados serão disponibilizados para consulta online provavelmente em 2024, representando um marco na acessibilidade à rica história da cidade.

Coordenadores do Projeto de Digitalização de Documentos Histórico de Óbidos

Uma das atrações mais esperadas do Seminário foi a pré-estreia do documentário "O Mundo Que Ainda Não Foi", dirigido pelo cineasta francês Ludovic Fossard. Escrito por Gefferson Ramos Rodrigues e Emilie Stoll, o filme aborda as mudanças de uso da terra na região da Amazônia brasileira, focando especificamente em Arapixuna e Óbidos. A produção, realizada em parceria com Gerda Henkel Stiftung e Les Films De Traverse, recebeu aplausos entusiasmados do público presente.

Momento de exibição do Filme

Em seguida Leonardo Toril, diretor do Arquivo Público do Estado do Pará, falou para o público presente sobre a importância de organização e preservação dos arquivos histórico.

O "Seminário Memória do Meio Ambiente em Defesa do Patrimônio Cultural e da Floresta" representou uma oportunidade única para a comunidade de Óbidos e região se envolver ativamente em discussões relevantes sobre a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural local. O evento reforçou o compromisso da cidade em proteger sua história e contribuir para a conscientização sobre a importância da preservação ambiental.

Galeria de Fotos...



