Flexal celebra 7 anos de elevação a categoria de distrito de Óbidos

Eventos esportivos e culturais, reuniram milhares de pessoas na arena esportiva do local.

O Flexal, que concentra a maior população fora da sede do município de Óbidos, celebrou na quarta-feira (13), o aniversário de 7 anos de elevação à categoria de distrito. Para comemorar o aniversário, a Associação Recreativa e Cultura do Distrito do Flexal, com o apoio da Prefeitura de Óbidos, realizou uma série de atividades voltadas para os moradores da região.

Desde cedo, um café da manhã recpecionou a população que durante toda a manhã, teve acesso aos atendimentos de cidadania e saúde, promovidos pelas secretarias de Desenvolvimento Social (Semdes) e Saúde (Semsa). Na oportunidade outros serviços de responsabilidade da prefeitura também foram disponibilizados ao público.

A programação seguiu à tarde, com o passeio ciclístico, que reuniu centenas de crianças, jovens e adultos. O percurso de 10km foi marcado pelas aventuras e desafios em meio a lama. Além de reunir as futuras gerações do local, o passeio conscientizou os participantes sobre a necessidade da preservação ambiental do local.

A presidente da Associação Recreativa e Cultura, Franci Maura Pereira, disse que as manifestações para celebrar o aniversário do distrito, reafirmam a importância da região para o desenvolvimento de Óbidos e a manutenção da cultura local.

"Somos muito gratos pela grande participação da nossa população, mesmo em um dia de semana. Temos orgulho da nossa terra e sabemos o quanto somos importantes para o nosso município como um todo. O Flexal está crescendo e nós precisamos, cada vez mais, envolver nossas crianças e jovens com as nossas manifestações, essa é a nossa forma de parabenizar quem vive e faz o Flexal acontecer", ressaltou.

A programação contou com as apresentações culturais dos grupos folclóricos "Acari Pérola Negra" e "Acari Pedra Dourada", que tradicionalmente se apresentam no mês de agosto durante o Festival do Acari, peixe símbolo da região que é encontrado com fartura no Lago do Flexal.

A parte cultural, também foi marcada pelas apresentações de três jovens flexalenses que representaram a beleza das mulheres locais, e receberam o título de musas.

Ao longo da programação, a coordenação do evento sorteou duas bicicletas entre as crianças e dez cestas básicas para as mães do distrito, que receberam senhas ao entrarem na arena esportiva, onde as apresentações foram realizadas.

O momento mais aguardado foi os parabéns ao Distrito do Flexal, entoado pelo público presente. Um bolo foi confeccionado especialmente para esse momento, para ser distribuído.

"É um dia de festa para nós que somos do Flexal. É de conhecimento de todos o quanto estamos crescendo e essa comemoração é uma forma de demonstrar todo o nosso orgulho por fazermos parte dessa terra. Acreditamos que vamos continuar evoluindo como distrito, com a chegada de mais bens e serviços para a nossa gente do Flexal", comemorou o vereador Rylder Afonso, presidente da Câmara Municipal de Óbidos e morador do local.

O vereador Robson Sousa, prestigiou a festa de aniversário, e no ato representou o prefeito Jaime Silva.

"A importância do Flexal para Óbidos é demonstrada com o número cada vez maior das ações e serviços da prefeitura que estão sendo trazidos pra cá, seja na área social, educação, saúde, meio ambiente ou na infraestrutura. O prefeito Jaime Silva tem a consciência do quanto o Flexal está crescendo, e de que esse crescimento exige uma presença maior da prefeitura aqui, e é isso que está sendo feito ao longo desses três últimos anos, e deve aumentar, com a chegada de mais obras e serviços. O Flexal merece isso e está de parabéns", pontuou o representante do prefeito.

A programação encerrou com o show da banda local Forró dos Tops, que animou o público até a madrugada.

Galeria de Fotos...



FONTE: Comunicação/PMO – Fotos de Patrick