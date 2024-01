Credenciamento para cobertura do Carnapauxis 2024 acontece no período de 03 a 19 de janeiro

Regulamento do credenciamento para os profissionais de comunicação que atuarão na cobertura jornalística do “Carnapauxis 2024”, foi divulgado nesta quarta-feira, dia 03, e as inscrições poderão ser feita no período de 03 a 19 de janeiro.

O credenciamento obedecerá aos termos disposto neste REGULAMENTO, restando a responsabilidade pelo recebimento de solicitações e deferimento parcial ou integral dos pedidos à Assessoria de Comunicação, órgão vinculado à Prefeitura de Óbidos, organizadora do “Carnapauxis”.

Os pedidos de credenciamento deverão ser realizados no período de 03 a 19 de janeiro de 2024 e direcionados exclusivamente ao seguinte endereço eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Lembrando que o período oficial do Carnapauxis 2024 será de 07 a 13 de fevereiro de 2024.

MAIS INFORMAÇÕES, CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O REGULAMENTO DE CREDENCIAMENTO

