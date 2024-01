Família de turistas europeus visitam a cidade de Óbidos

Nesta quinta-feira, dia 04, uma família de turistas europeus visitou a histórica cidade de Óbidos. Partindo de Manaus, a bordo de um iate, que fundeou no porto por volta das 11h, a família explorou alguns pontos turísticos da cidade.

Acompanhados pelo guia turístico santareno, Gil Serique, os visitantes puderam conhecer os principais pontos turísticos de Óbidos. O roteiro iniciou-se com uma circulação pelo centro histórico do comércio, onde a rica arquitetura e as lojas encantaram os turistas.

Em seguida, a família subiu a ladeira do Mercado, contemplando alguns prédios históricos, enquanto seguia em direção à Casa da Cultura. O Forte Pauxis foi outro destaque no itinerário, proporcionando aos visitantes uma experiência única ao explorar a rica história militar da região. O dia culminou com uma visita ao Museu Integrado de Óbidos, onde a arte e a cultura locais foram apreciadas.

A importância do turismo para Óbidos é evidente. Mesmo fora dos grandes eventos, como o Carnapauxis e a Festa de Sant'Ana, o turismo pode desempenhar um papel vital, movimentando a cidade e gerando renda para a população local.

Por volta das 14h, os turistas europeus partiram rumo a Santarém, ansiosos por explorar as maravilhas que essa cidade também tem a oferecer. A visita não apenas proporcionou momentos inesquecíveis para os visitantes, mas reiterou a importância do turismo como uma força impulsionadora para o desenvolvimento econômico e cultural de Óbidos.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6618-familia-de-turistas-europeus-visitam-a-cidade-de-obidos#sigProIdd4526e081a View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br