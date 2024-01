ÓBIDOS: Secretaria de Educação divulga calendário de matrículas para o ano letivo de 2024

Há oferta de vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.

A Secretaria Municipal de Educação, divulgou na última quarta-feira (03) o cronograma de matrículas na rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024.

A Chamada Pública, denominada “Tempo de Cuidado e Trabalho”, realizada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em parceria com as Escolas Municipais e Sociedade Civil Organizada, estabelece o período de organização, planejamento e efetivação da matrícula da demanda escolar.

A renovação de matrículas para os alunos veteranos será nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024. A matrícula de estudantes com deficiência será realizada no dia 10/01.

O período para a matrícula de novos alunos será nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. Há oferta de vagas para educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos.

Documentação

No ato da matrícula deve-se apresentar os seguintes documentos:

I - Educação Infantil

01 Pasta arquivo; • 03 fotos 3x4 recentes; • 01 foto da criança com a família (não é condicionalidade para realização da matrícula); • Cópia da certidão de nascimento; • Cópia do CPF da criança; • NIS da criança; • Cópia da carteira de vacinação; • Cópia do RG e CPF do responsável; • Cópia do comprovante de residência atual e legível; • Cópia do cartão SUS; • Cópia de Laudo Médico (quando estudante com deficiência) • Número de telefone atualizado do responsável.

II - Ensino Fundamental

01 Pasta arquivo; • 02 fotos 3x4 recentes; • Cópia da certidão de nascimento; • Cópia do CPF do estudante; • NIS do estudante; • Cópia do RG do estudante (não é condicionalidade para a realização da matrícula); • Cópia do RG ou CPF do responsável; • Cópia do comprovante de residência atual legível; • Histórico Escolar Original ou Ressalva Original; • Cópia do cartão SUS; • Cópia de Laudo Médico (quando estudante com deficiência) • Número de telefone atualizado do responsável.

Tempo Integral

No ano letivo de 2024 o município contará com uma escola funcionando em tempo integral. Localizada no bairro Perpétuo Socorro, a Escola Antônio Hugo Ferrari funcionará com turmas dos anos iniciais de 1º ao 5º ano. Será um diferencial na educação municipal, onde as crianças permanecerão por no mínimo 7 horas nas dependências da escola, além de alimentação adequada e atividades diferenciadas.

A partir de segunda-feira (08/01) inicia a pré-matrícula nas dependências na nova escola. A matrícula oficial acontecerá nos dias 11 e 12/01.

“A orientação que nós queremos repassar aos pais e responsáveis é que estejam presentes na escola com a documentação necessária. É importante que todas as crianças estejam na escola, é um direito delas. Então os pais devem procurar as escolas próximas de sua casa, temos vagas suficientes para todos os nossos alunos, nossos servidores estarão a disposição da comunidade a partir das 7h da manhã. Matriculem seus filhos”, afirmou Zilda Bentes, Secretária Municipal de Educação.

