Pré Carnapauxis 2024: Alegria marcam o arrastão dos Blocos Mirim e Serra da Escama

O Pré Carnapauxis continua a contagiar a cidade de Óbidos com muita animação e folia. Neste domingo, dia 07 de janeiro, foi a vez dos Blocos Mirim e Serra da Escama agitarem as ruas com um arrastão repleto de crianças, adultos, alegria e muita descontração.

Os foliões, especialmente as crianças do Bloco Mirim, esbanjaram energia e entusiasmo ao longo de todo o percurso. O ponto de partida foi o Bairro da Prainha, na esquina do Sr. Augusto, de onde os blocos seguiram pelas ruas da cidade, arrastando uma multidão de participantes animados.

À medida que o Bloco Serra da Escama se aproximava da Praça da Cultura, mais foliões se juntavam à festa. Na Praça da Cultura, a banda de palco recepcionou os brincantes, proporcionando uma atmosfera festiva e envolvente. A celebração continuou até as 22h, com todos aproveitando ao máximo o clima descontraído do evento.

O Pré Carnapauxis é uma prévia empolgante do Carnaval oficial, denominado Carnapauxis, que ocorrerá de 07 a 13 de fevereiro, com a participação de sete blocos. A festa não para, e nesta segunda-feira, dia 08, é a vez do "Pai da Pinga" tomar conta das ruas de Óbidos, prometendo mais um dia de diversão intensa para os foliões.

Com a participação ativa da comunidade, o Pré Carnapauxis 2024 já se destaca como um grande sucesso, antecipando a alegria que tomará conta da cidade durante o Carnaval Oficial. Óbidos se prepara para receber turistas e moradores locais em uma celebração única, repleta de tradição, música e dança.

Galeria de Fotos.....



