Em Audiência Pública, foi aprovada a criação da Unidade de Conservação da Serra da Escama

Óbidos deu um passo significativo em direção à preservação e valorização de sua rica biodiversidade com a aprovação unânime, durante a Audiência Pública realizada nesta quarta-feira, dia 24, da criação da Unidade de Conservação da Serra da Escama. A iniciativa visa proteger e conservar uma área de aproximadamente 672,81 hectares, abrangendo a imponente elevação de 80 metros de altura acima do nível do Rio Amazonas, conhecida como Serra da Escama.

Localizada no lado Leste da cidade, essa área estratégica é coberta por uma densa vegetação e oferece uma vista deslumbrante para o Rio Amazonas. Além da beleza cênica, a Serra da Escama desempenha um papel crucial como um ecossistema de grande importância ecológica, abrigando uma diversidade incomensurável de flora e fauna. A criação da Unidade de Conservação surge como uma resposta à necessidade urgente de preservar esse patrimônio natural para as gerações futuras.

A Audiência Pública, realizada na sede da Colônia de Pescadores Z-19, contou com a presença de diversas autoridades municipais, incluindo o Prefeito Jaime Silva, Vereadores, representantes do IFPA – Campus Óbidos e membros de diferentes segmentos da sociedade obidense. Durante o evento, o projeto de criação da Unidade de Conservação da Serra da Escama foi apresentado, detalhando os objetivos fundamentais da iniciativa.

Objetivos da Unidade de Conservação:

Proteção e Conservação: Salvaguardar áreas e espécies em risco de extinção, assegurando a integridade do ecossistema da Serra da Escama.

Salvaguardar áreas e espécies em risco de extinção, assegurando a integridade do ecossistema da Serra da Escama. Preservação e Restauração: Conservar e restaurar os recursos naturais e ecossistemas presentes na área, promovendo a sustentabilidade ambiental.

Conservar e restaurar os recursos naturais e ecossistemas presentes na área, promovendo a sustentabilidade ambiental. Valorização da Biodiversidade: Reconhecer e destacar a importância da rica biodiversidade da Serra da Escama.

Reconhecer e destacar a importância da rica biodiversidade da Serra da Escama. Desenvolvimento Sustentável: Promover práticas sustentáveis, conciliando a preservação ambiental com o desenvolvimento responsável da região.

Promover práticas sustentáveis, conciliando a preservação ambiental com o desenvolvimento responsável da região. Atividades Científicas: Facilitar pesquisas científicas que contribuam para o entendimento e a conservação do ecossistema local.

Ao término da Audiência Pública, Diego Santos, Secretário Municipal de Meio Ambiente, submeteu o projeto à votação, e a criação da Unidade de Conservação da Serra da Escama foi aprovada por unanimidade. Essa decisão histórica representa um compromisso significativo da comunidade obidense com a preservação do seu patrimônio natural e o estímulo ao desenvolvimento sustentável.

A expectativa é de que a implementação da Unidade de Conservação traga benefícios duradouros, tanto para a comunidade local quanto para a biodiversidade da Serra da Escama, reforçando Óbidos como um exemplo de harmonia entre desenvolvimento e preservação ambiental.

