Comunidade do Mondongo Celebra a 5ª Cavalgada de Fé em Honra a São Sebastião

No último sábado, dia 20, a pacata Comunidade do Mondongo, localizada no município de Óbidos, oeste do Pará, celebrou a 5ª edição da "Cavalgada de Fé", uma tradicional manifestação em homenagem a São Sebastião, padroeiro venerado no dia 20 de janeiro. Este evento, que já se tornou uma tradição na região, reuniu devotos de São Sebastião e Santo Antônio em uma jornada de fé e confraternização.

A cavalgada teve início na Igreja de Santo Antônio, situada na comunidade do Mondongo de Baixo, onde os participantes, compreendendo cerca de 105 cavaleiros entre crianças e adultos, se congregaram para dar início à jornada. O percurso, que se estendeu por aproximadamente 7 quilômetros, levou os fiéis até a igreja de São Sebastião, no Mondongo de Cima.

O evento, que já está em sua quinta edição consecutiva, ganha cada vez mais destaque na região de Óbidos, atraindo a atenção de moradores locais e visitantes. A cavalgada é não apenas uma expressão de fé, mas também um momento de confraternização e união da comunidade.

Veja o vído da Cavalgada....

A celebração religiosa na chegada à igreja de São Sebastião foi conduzida pelo diácono Aguinaldo Araújo, proporcionando aos participantes um momento de reflexão e espiritualidade. Após a celebração, a comunidade do Mondongo demonstrou sua generosidade ao oferecer um almoço a todos os presentes, reforçando os laços de amizade e comunhão entre os participantes.

Rosinaldo Cardoso, participante da cavalgada, expressou seu carinho pela comunidade do Mondongo, destacando o compromisso iniciado em 2012 que resultou em grandes ações compartilhadas. "Me sinto honrado em poder compartilhar esse lindo momento com os meus irmãos do Mondongo", comentou ele, ressaltando a importância do evento para a comunidade.

Assim, a Cavalgada de Fé do Mondongo consolida-se como um evento que vai além do religioso, tornando-se uma tradição que envolve toda a comunidade e que, ano após ano, conquista o coração da população obidense.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Vídeo e fotos cedidos por Rosinaldo Cardoso