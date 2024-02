CARNAPAUXIS 2024: Bloco das Virgens encerrou o Carnapauxis com muita diversão

Óbidos, 13 de fevereiro de 2024 - O Carnapauxis chegou ao seu encerramento com o desfile animado do Bloco das Virgens, que há uma década conquista Óbidos com seus temas irreverentes e muita criatividade. Este ano, o bloco trouxe o tema "As Colombinas no Carná", narrando a história de um triângulo amoroso envolvendo Pierrot, colombina e arlequim, com inspirações nas ruas de Veneza do século XVI e na comédia "Dell’Arte".

O Bloco das Virgens é conhecido por sua característica única, onde homens vestem-se de mulher e mulheres vestem-se de homem, criando um espetáculo extremamente divertido e cheio de alegria. Concentrando-se na Praça do Bairro de Santa Terezinha, o bloco saiu pelas ruas da cidade nesta terça-feira, dia 13, por volta das 19h, espalhando animação e descontração por onde passava.

A brincadeira teve início em 1993 no Bairro de Santa Teresinha, dando origem ao Bloco das Virgens. Inicialmente, as mulheres não podiam participar, para que os "Virgens", homens vestidos de mulheres, não tivessem concorrência. Com o passar dos anos, o bloco conquistou mais adeptos, expandindo-se para além do bairro e tornando-se um dos maiores e mais divertidos blocos do Carnapauxis.

Atualmente, a tradição persiste, e as mulheres, para não ficarem de fora da festa, vestem-se de homem, participando ativamente da diversão. O desfile apresentou uma variedade de figurinos, desde tigresas a bailarinas, colegiais, enfermeiras, tiazinhas, noivas, peruas, patricinhas e uma infinidade de garotas extrovertidas.

O Bloco das Virgens percorreu diversas ruas da cidade, optando por um percurso cuidadoso para não machucar os pés das "virgens" devido aos sapatos altos. O desfile culminou na Praça da Cultura, que ficou completamente lotada para o baile popular, marcando assim o encerramento festivo do Carnapauxis 2024, ao som da Banda Lazer e Forró Pesado.

O Carnaval de Óbidos mais uma vez foi palco de momentos inesquecíveis, e o Bloco das Virgens desempenhou um papel fundamental ao proporcionar diversão e alegria, encerrando a festividade em grande estilo.

Se este ano não deu pra você participar do Bloco das Virgens, então estamos aguardando você no próximo ano, pois já demos todas as dicas, é só se preparar e rumar para Óbidos, pois estaremos aguardando você.

“Valeu Pauxis, te amamos demais”

Até o ano que vem!

Postamos fotos de todos os Blocos é só encontrar a sua e baixar!

Agradecemos aos nossos patrocinadores a confiança, sendo que suas marcas estão presentes em todas as postagens sobre o Carnapauxis 2024.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Mauro Nayan