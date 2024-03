A 30ª edição Festival das Tribos Indígenas de Juruti será lançada em Belém, dia 12

Na próxima terça-feira (12), o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Juruti, lançam a 30ª edição do Festival das Tribos Indígenas de Juruti, às 19h30, no Theatro da Paz, em Belém do Pará. A ação tem o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). O Festribal é uma das maiores manifestações culturais da Amazônia e desde 2008 passou a ser considerado Patrimônio Cultural do Pará pela Lei Estadual nº 7.112.

As tribos Munduruku (vermelha e amarela) e Muirapinima (vermelha e azul) apresentam um duelo artístico com alegorias cênicas, dança e cantos indígenas. Neste ano, o festival acontece nos dias 1, 2 e 3 de agosto, no Centro Cultural da cidade, mais conhecido como Tribódromo. O festival também é reconhecido como Patrimônio Cultural do Município de Juruti pela Lei Municipal nº 1.010/2011.

A festividade é uma celebração da cultura e dos costumes indígenas e também representa a luta dos povos da floresta por valorização e respeito. Por isso, ao longo dessas três décadas, o Festribal movimenta o turismo na região, recebendo turistas de todo Brasil. O festival possui um público de cerca de 5 mil pessoas. Este ano o fotógrafo Alexandre Baena montou uma exposição itinerante em homenagem ao festival, "Juruti - Festival das Tribos", que estará em Porto Alegre até o dia 21 de março.

A cerimônia de lançamento contará com a participação das autoridades que realizam e apoiam o festival, e com apresentações de ambas as tribos.

Fonte: Agência Pará.