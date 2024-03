ÓBIDOS: Prefeitura realiza capacitação para profissionais da Rede de Proteção Integral à Criança e Adolescente

O evento busca enfatizar a importância dos membros da rede de atendimento como agentes de transformação social.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), está realizando nesta quarta-feira, 20, no auditório da Escola Estadual São José, no bairro de Santa Terezinha, uma capacitação específica com a presença de representantes de órgãos e instituições do município responsáveis pela promoção, defesa e controle da efetivação dos direitos da infância e da adolescência, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A secretária de Desenvolvimento Social do município, Aldanete Farias, destacou a relevância da formação para melhorar a qualidade do atendimento da rede de proteção em Óbidos.

“Toda essa rede de proteção que atende criança e adolescente em situação de risco pessoal e social, seja da área da educação, saúde, assistência social e conselho tutelar, está aqui hoje para receber informações quanto às legislações, quanto ao fluxograma de atendimento, e outras questões que são de suma importância para que esse público tenha um atendimento que deve ser de qualidade. Então essa formação é de extrema relevância para a capacitação da nossa equipe”, ressaltou Aldanete.

Para a conselheira tutelar, Ana Silva, o evento está gerando grande expectativa e vai agregar conhecimentos e experiências para o desempenho de sua função na defesa dos direitos das crianças e adolescentes do município.

“O conhecimento é algo primordial, acredito que quando você se dota de conhecimento, você consegue ser um profissional melhor e também desempenhar seu trabalho com mais qualidade, e é isso que a gente espera aqui, poder ter o máximo de conhecimento para que possamos trabalhar de uma forma mais eficaz, e junto à rede de proteção fazer um atendimento de qualidade para a nossa população”, disse.

A promotora de Justiça, Lilian Regina Braga, é a palestrante do evento e iniciou sua fala abordando a temática sobre o “exercício da cidadania”, enfatizando a importância do papel dos membros da rede de proteção como agentes de transformação social.

“A gente precisa conversar com a turma que trabalha nessa rede de atendimento, que muitos deles, fazem um trabalho de exercício de cidadania e participação na gestão, porque são conselheiros e pessoas que atendem a população. Então, compreender o quanto é importante exercer esse papel no município e fazer parte dessa rede de atendimento é essencial para um serviço de qualidade. E a gente vem trabalhar nessa perspectiva de se entender dentro desse nosso universo, que é o município de Óbidos, como um grande agente de transformação social”, explicou a promotora.

