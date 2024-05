Hoje, 1º de maio, celebramos internacionalmente as conquistas dos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho. O Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho, remonta ao século XIX, pois a origem da data remonta ao movimento grevista puxado por trabalhadores estadunidenses em Chicago.

No Brasil, tornou-se oficial durante o governo de Artur Bernardes, mas já era celebrada informalmente desde o início do século XX. Graças à luta incansável, o Dia do Trabalho é hoje um feriado nacional, reconhecendo a importância dos que constroem nosso país.

Neste dia, reconheçamos e honremos o esforço de todos os trabalhadores. Parabéns a todos que dedicam seu tempo e energia ao trabalho digno.

Feliz dia do Trabalhador!