Em Óbidos, vacinação antirrábica para cães e gatos começa na quarta-feira, dia 8

Ao todo, 15 agentes de endemias estão capacitados e vão atuar na campanha.

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e do Departamento de Endemias e Zoonoses, vai iniciar na próxima semana a campanha antirrábica animal no município.

A vacinação gratuita de cães e gatos, a partir de quatro meses de idade, começa na quarta-feira, 08, pela zona urbana. Ao todo, serão disponibilizadas 10 mil doses para a campanha. Cerca de 15 agentes de endemias estão capacitados e vão atuar na vacinação.

Larissa Paiva, coordenadora do Departamento de Endemias e Zoonoses, reforçou a importância da vacinação dos animais.

“A campanha acontece uma vez no ano, então o animal, a partir dos quatro meses, que toma a vacina da raiva, todos os anos ele tem que ser vacinado. É importante o tutor desse animal saber se ele apresenta condições físicas e saudáveis para receber a vacina”, alertou.

As equipes da campanha vão iniciar a vacinação pelo bairro de Santa Terezinha, zona urbana, na próxima quarta-feira no horário de 7h às 13h.

De acordo com o Departamento de Endemias e Zoonoses, Santa Terezinha é o bairro que possui a maior população animal a ser vacinada na cidade, seguido b dos bairros Perpétuo Socorro, São Francisco, Cidade Nova, Bela Vista, Centro, Fátima e Lourdes.

“Hoje a gente encontra em Santa Terezinha a maior população animal, então, a gente começa pelos bairros maiores”, completou Larissa.

A imunização de cães e gatos é imprescindível e protege a população de ser infectada pelo vírus rábico, que transmite a raiva para humanos. A colaboração dos tutores desses animais é essencial para a efetividade da campanha.

“A gente pede a colaboração desses tutores, para que segurem seus animais [no ato da vacinação], por que a equipe não leva cordas e focinheiras, até porque esses acessórios são de uso pessoal do animal. Além da raiva, existem outras doenças que podem ser transmitidas através de contatos com outros objetos”, alertou a coordenadora.

Cronograma

A campanha antirrábica animal será realizada no mês de maio e parte do mês de junho na zona urbana. A partir do mês de setembro, a vacinação se estenderá para a zona rural, chegando às regiões de várzea e terra firme. Confira o cronograma completo:

De 08 a 10 de maio: bairro de Santa Terezinha; 15 a 17 de maio: bairro Perpétuo Socorro; 22 a 24 de maio: bairro São Francisco; 27 a 28 de maio: bairro Cidade Nova; 06 e 07 de junho: bairro Bela Vista; 13 e 14 de junho: bairro Centro; 19 de junho: bairro de Fátima; 20 de junho: bairro de Lourdes.

O horário do atendimento das equipes inicia às 7h e se estenderá até às 13h, em todas as ações.

FONTE: Comunicação/PMO - Por Marcos Cantuário