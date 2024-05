Missa de Acolhimento marca o início da peregrinação de Senhora Sant'Ana em Belém

Belém do Pará testemunhou um momento de fé e devoção neste sábado, dia 11, com a chegada da imagem peregrina de Senhora Sant'Ana à cidade, vinda de Macapá. A Basílica Santuário de Nazaré foi o palco para a emocionante Missa de Acolhimento, onde obidenses e amigos devotos da padroeira dos obidenses se reuniram para recepcioná-la.

A partir desta data marcante, a imagem peregrina de Sant'Ana embarca em uma jornada única, visitando as residências dos obidenses, amigos e devotos da Padroeira, que agora têm a oportunidade ímpar de receber a imagem peregrina em seus lares. Para isso, basta agendar com a Coordenação da Peregrinação em Belém e abrir as portas para a fé e a espiritualidade.

De acordo com informações da Coordenação, a peregrinação pelas casas já está em curso e se estenderá até o dia 1º de junho, quando se realizará o encerramento desse momento especial de comunhão e devoção.

Que essa peregrinação seja marcada por bênçãos e graças para todos os que abrem seus corações para receber a presença de Sant'Ana em seus lares e em suas vidas.

Programação_da_Peregrinação de Sant´Ana 2024:

Belém – 11/05 a 01/06

Manaus – 02/06 a 04/07

Retorna a Óbidos dia 05/07 Chegada dia 06/07

www.obidos.net.br - Fotos de João Canto